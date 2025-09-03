Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha

17:10

Cuidado con Donostiarra

Además, la clasificatoria le llega a Donostiarra tras una temporada muy complicada, en la que ha coqueteado con el descenso tras haber estado la anterior peleando con las mejores. De hecho, se enfrentará después de La Concha a Tirán, Chapela, Zarautz y San Juan en el playoff por la permanencia. Es uno de los botes de la Liga Euskotren candidato a poder quedarse fuera.