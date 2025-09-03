Sigue el minuto a minuto de la clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha
21 traineras buscan una de las siete plazas que permitirán remar los dos próximos domingos en la bahía junto a Donostia Arraun Lagunak
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:56
Este miércoles, desde las 18.00 horas, 21 traineras femeninas, en intervalos de un minuto, recorrerán en la modalidad de contrarreloj la milla y media del campo de regateo donostiarra, en busca de una de las siete plazas que dan acceso a competir por la preciada bandera los dos primeros domingos de septiembre junto a Donostia Arraun Lagunak.
18:11
Cesantes-Bueu marca un tiempo de 7:08
18:11
Sale Tolosaldea, primera del segundo grupo gran favorita para hoy
18:10
Gran Hernani
Hernani iguala el tiempo de Cabo, aunque se le queda la trainera entre olas y le cuesta salir.
18:10
Quien acierte a parar la trainera en la ciaboga va a sacar mucha diferencia, lo que le puede dar el pase.
18:09
Buen tiempo de Mecos, a solo 4 segundos de Cabo con un 7:04
18:09
Está muy complicada la ciaboga
18:08
Rianxo muy por detrás, con un tiempo de 7:31, a más de medio minuto de Cabo. Se ha ido larguísima en la ciaboga.
18:07
Primer tiempo
Cabo marca un tiempo de 7:00 en la primera ciaboga
18:05
Cabo da Cruz enfila ya la baliza de fuera.
18:04
En la bahía se aprecia más tranquilo el mar, pero al pasar por la Isla y el Paseo Nuevo se levanta el aire
18:03
Primera guipuzcoana
Hernani, primera guipuzcoana, inicia el trabajo en un día en el que no deberían tener demasiadas posibilidades de pelear el pase
18:02
Las tres primeras en salir son gallegas, turno ahora para Mecos, que acaba de salir.
18:01
Rianxo inicia el trabajo.
18:00
Arranca la clasificatoria
Ya ha tomado la salida Cabo
17:59
Sería una gran sorpresa que alguna de las que salen en este primer grupo lograran el pase. Necesitarían un gran cambio de mar, que no se espera.
17:54
En 5 minutos tomará la salida Cabo, encargado de dar el pistoletazo de salida. El resto de botes irán saliendo en el orden antes mencionado con un minuto de diferencia entre embarcaciones.
17:52
Fuerte oleaje
1,8 metros de media las olas, lo que significa que cuando viene la serie o en los momentos de mayor oleaje superarán los dos metros con creces. Clave la hora de salida
17:51
Se nubla el cielo y se levanta el aire con olas que golpean con fuerza. Había quienes pedían marejada para poder clasificar y el mar les presenta una oportunidad hoy.
17:44
Ambiente en Donostia
Hay un gran ambiente en los alrededores del muelle donostiarra, sobre todo en la zona del Aquarium. Predomina el color rojo de Zumaia.
17:43
Un reto
El recorrido de la Bandera de La Concha supone siempre un reto para las embarcaciones, incomparable a lo que afrontan durante la temporada. Tendrán que realizar dos largos eternos, con una única ciaboga. El largo de 1.390 metros en la categoría femenina puede hacerse muy largo.
17:31
Condiciones peligrosas
Pese al día soleado con el que Donostia recibe a las traineras, la mar presenta condiciones propicias para que pueda haber alguna sorpresa. Habrá ráfagas de viento de unos 10 kilómetros por hora en dirección noreste, pese a que se esperaba que pudieran bufar a 20. Sin embargo, la previsión de oleaje era de metro y medio y rondan ahora mismo los 1,9 metros de altura.
17:19
Sorteo de grupos
Esta mañana se ha sorteado el orden de salida y de los grupos y ha deparado que las favoritas salgan en el segundo turno. El orden de salida es el siguiente:
Grupo 1: Cabo, Rianxo, Mecos, Hernani, Bueu, Castropol, Deusto, Kaiku, Ondarroa, Lekittarra.
Grupo 2: Tolosaldea, Hondarribia, San Juan, Zumaia, Tirán, Orio, Zarautz, Donostiarra, Hibaika, Astillero, Chapela.
17:13
Aspirantes a sorprender
Chapela, que ha ganado la Liga Galega y 10 de las 11 banderas, Zarautz, campeona de la Liga ETE, Zumaia, Astillero y San Juan se jugarán con Hondarribia, Donostiarra e Hibaika los cinco puestos restantes. Tolosaldea y Orio no deberían perdonar.
17:10
Cuidado con Donostiarra
Además, la clasificatoria le llega a Donostiarra tras una temporada muy complicada, en la que ha coqueteado con el descenso tras haber estado la anterior peleando con las mejores. De hecho, se enfrentará después de La Concha a Tirán, Chapela, Zarautz y San Juan en el playoff por la permanencia. Es uno de los botes de la Liga Euskotren candidato a poder quedarse fuera.
17:08
Edición histórica
Será una edición histórica por dos motivos. Por primera vez hay las mismas embarcaciones en la clasificatoria femenina que la masculina (21) y también se estrenará Donostiarra en una clasificatoria, por la nueva normativa que entra en vigor este año y que da acceso directo a la embarcación donostiarra que mejor queda en la LLiiga Euskotren. En este caso, Arraun Lagunak, campeona de liga y de la última Concha.
17:00
Día de clasificatoria de La Concha
Arratsalde on! Sean bienvenidos a la clasificatoria de la Bandera de La Concha femenina, uno de los días más importantes para algunas embarcaciones ya que tienen la única oportunidad del año de medirse con las mejores. Donostia recibe a las traineras con un radiante sol y un día caluroso, aunque eso no significa que la mar esté bare.
