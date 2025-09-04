Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina

I.G. San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:25 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Consulta en detalle todas las clasificaciones de la Bandera de La Concha 2025 al término de cada tanda, con los tiempos oficiales y las diferencias entre traineras.

Bandera de La Concha 2025 | Clasificatoria masculina