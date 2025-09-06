Astillero, en la Bandera de La Concha: La 'San José XII', la única no guipuzcoana que se une a la fiesta

La embarcación cántabra de Astillero será la única trainera de fuera de nuestras mugas que el miércoles logró clasificarse para bogar mañana en La Concha. Las azules, en su primera temporada en la élite, querían lograr este preciado billete para poner la guinda a una temporada en la que han competido de tú a tú en la Liga Euskotren y, con el sexto mejor tiempo (séptimo, antes de que Zarautz fuese descalificada) se ganaron este derecho.

Todas esas buenas sensaciones que la 'San José XII' fue apuntando durante la pretemporada se han confirmado a lo largo de una campaña regular en la que las azules han competido, además, sabiéndose referentes del remo femenino en Cantabria.

El miércoles, su largo de vuelta tuvo mucho de épica. Las condiciones no les favorecían en absoluto y pasaron por la ciaboga a cinco segundos del séptimo mejor tiempo. En la vuelta, las cántabras fueron a mucho más, hasta lograr mejorar el tiempo de Zumaia. Mañana tendrán la oportunidad de competir en el escenario soñado, con el peso, pero también el orgullo, que supone ser la única trainera de fuera de Gipuzkoa y también la única embarcación cántabra.

