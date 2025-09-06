Arraun Lagunak, en la Bandera de La Concha: En sus paladas está el poder marcar una época en el remo Arraun Lagunak, campeona de la Liga Euskotren, de Gipuzkoa y de España, busca su tercera Concha seguida

Dicen que a los 60 años comienza la edad plateada, pero en el caso de Arraun Lagunak, que este año cumple una cifra tan redonda, es diferente: sus remeras tienen en sus paladas la posibilidad de empezar una época dorada en el remo femenino.

En este deporte pueden pasar muchas cosas, algunas incluso fuera del agua. Un mal sorteo de calles puede condicionar toda una regata, al igual que, ya en competición puede hacerlo la meteorología o, por supuesto, cualquier decisión errónea en las tostas. Sin embargo, si el remo fuesen matemáticas y dos y dos siempre fuesen cuatro, todos sabrían que esta Bandera de La Concha estará a partir del próximo domingo en el caserío Lugañene, sede de Arraun Lagunak junto al Urumea, que se va quedando pequeño para tanto trapo.

Y es que, limitándonos a esta temporada, habría que señalar que la 'Lugañene' ha ganado doce de las quince regatas que han compuesto una Liga Euskotren que ha dominado con puño de hierro. Además, se proclamaron campeonas de Gipuzkoa en Orio al comienzo del verano y también reinaron en el Campeonato de España celebrado en Castro Urdiales. Solo no pudieron ganar el autonómico. El 'hat trick', en cualquier caso, ya está firmado, pero ahora quieren poner la guinda al pastel en La Concha. La matrícula de honor a una temporada que ya es sobresaliente, pero que pasaría a ser histórica si tenemos en cuenta su continuidad en el tiempo.

Este abrumador palmarés de Arraun Lagunak este verano no es flor de un día, ni mucho menos. Las donostiarras se han proclamado campeonas de las últimas tres ligas regulares, pero también lo han sido en los últimos dos años (y en 2021) en aguas de La Concha. Con el recuerdo de esas cinco ligas y otras tantas Banderas de La Concha ganadas por San Juan entre 2014 y 2018, estos dos domingos tienen la ocasión de seguir marcando una senda que tiene todas las trazas de ser histórica.

Factores diferenciales

La 'Lugañene' tiene un pasado, porque es consecuencia del trabajo de remeras desde hace años; disfruta de su presente, porque cómo no iba a hacerlo; y puede presumir de futuro, porque cuando las bases de un proyecto son tan sólidas como las suyas, tiene mucho recorrido por delante.

Y es que la 'Lugañene' tiene de todo. Cuenta con una plantilla amplia, profunda y muy equilibrada, con tablas, juventud, muchos vatios e ilusión. Si alguien piensa que el apetito por triunfar de las componentes de esta trainera se está saciando, estará equivocado: estas chicas quieren más y en La Concha lo van a demostrar de nuevo.

Los factores adversos

En cualquier caso, pensando en la regata de mañana, si la embarcación donostiarra compite como sabe, estará a las puertas de convertirse en una plantilla mítica. Y, después, llegará el momento de seguir agrandando su leyenda con más triunfos.

