Zubimendi: «Parece que va a ser un verano diferente, largo y no sé en qué va a terminar»

Ángel López San Sebastián Martes, 3 de junio 2025, 16:44 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

Tiene pinta de que se va a convertir en un nuevo culebrón del verano en la Real Sociedad. Martin Zubimendi abre una puerta a su continuidad en la escuadra txuri-urdin, aunque anuncia que este verano va a ser «largo y diferente» y tampoco sabe determinar cuál va a ser el desenlace, dado el nítido interés del Arsenal en hacerse con sus servicios y el claro propósito del club inglés de abonar los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión. El canterano, en una entrevista al periodista Antonio Muelas para Radio Nacional, reconoce que quiso reaccionar con un cierto vacile y una foto en la playa de La Zurriola a los que le ubicaban en Londres firmando con el club 'gunner' la semana pasada y se deshace en elogios hacia Imanol Alguacil.

A la pregunta de si existen opciones de que se quede en la Real la próxima campaña, Zubimendi, con contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, contesta: «Claro que existen opciones, pero es verdad que parece que va a ser un verano diferente, largo y no sé en qué va a terminar». Es evidente que con esa última afirmación también abre la puerta a una salida que ya se pudo producir el verano pasado y el anterior y al final no se dio: «Creo que ahora mismo no es mi prioridad pensar en ello, estoy aquí en la selección, que es bastante exigente, y si tengo que decidir algo, pues ya lo haré», remata el pivote de Ulia.

Su imagen en La Zurriola

En torno a su decisión de enviar una imagen de la orilla de La Zurriola en forma de 'story' de Instagra, como respuesta a las informaciones que le ubicaban en Londres esperando pasar el reconocimiento médico, el canterano contesta lo siguiente: «Es verdad que no me lo tomo muy en serio, pero subí esas fotos para recalcar que ésa no era la realidad que estaba sucediendo». El futbolista estaba en Donostia en ese momento, primero disfrutando del arenal de Gros y luego de un torneo de fútbol en Martutene donde participaba un amigo suyo: «Es un ejemplo claro de todo lo que rodea al fútbol. Muchas veces me he levantado a la mañana y leo cosas que ni yo sabía que las había hecho», sostiene, con cierta retranca.

Imagen de La Zurriola «No me lo tomo muy en serio, pero subí esas fotos para recalcar que ésa no era la realidad que estaba sucediendo»

En Inglaterra siguen sosteniendo que lo tiene hecho con el Arsenal y el de la Premier League es uno de los clubs con los que ha hablado la Real, como reconoció Jokin Aperribay la semana pasada. El presidente dijo en torno al particular que había instado al futbolista a acudir con calma a la concentración de la selección y a pensarse bien su futuro. También sugirió que el centrocampista era el único realista había comunicado su deseo de marcharse.

Opción de fichar por el Madrid «Siempre he dicho que Xabi Alonso es mi ídolo, que tuve la suerte de que me entrenara en el filial, pero de esas hipótesis no me gusta hablar»

Muelas también le apunta al realista esa hipotética posibilidad de jugar a las órdenes de Xabi Alonso en el Real Madrid y reeditar esa dupla que surgió en el Sanse: «Siempre he dicho que ha sido mi ídolo», dice Zubimendi por Xabi Alonso. «He tenido la suerte de que me entrenara en el filial, en un año muy importante, porque al siguiente entré en el primer equipo», añade. No obstante, el futbolista regatea la pregunta: «De esas hipótesis no me gusta hablar, me gusta hablar de la realidad. Sería una falta de respeto contestar a eso mientras visto los colores de la selección y ante una competición tan importante», lanza para el programa Radiogaceta de los Deportes de RNE.

Ya se ha ido Imanol Alguacil de la Real y no se descarta que suceda lo mismo con Martin Zubimendi, aunque no se esperan noticias antes del 1 de julio y del cambio de ejercicio. El técnico de Orio dirigió al pivote donostiarra en 250 encuentros oficiales, 236 en el primer equipo y 14 en el Sanse: «Yo soy una de las personas que puede hablar sobre este proceso porque son ya ocho años desde que debuté con él en Segunda B y entramos al primer equipo casi al mismo tiempo», relata, con razón, el jugador. «La ilusión que ha generado en Gipuzkoa, en la gente de la Real, ha supuesto un cambio brutal; el equipo ha enganchado y no sólo por los resultados, el juego también era muy atractivo», añade.

Además, entiende que el legado del entrenador oriotarra «será el trabajo del día a día» y explica que es «muy exigente, a veces al borde del límite o un poco más». Imanol hizo debutar a Martin en el primer equipo en 2019, le convirtió en titular en 2020 y le hizo campeón de Copa en 2021: «Yo le agradezco mucho porque lo que he mejorado con él ha sido una barbaridad», dice Zubimendi.

Temas

Martín Zubimendi