Yangel Herrera, el día de su presentación con la Real. RS
Real Sociedad

Yangel Herrera se estrena en una convocatoria con la Real

Sergio cita a 25 jugadores de cara al partido del domingo ante el Rayo Vallecano, entre ellos, también a Luken Beitia, central de Sanse

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:03

La Real Sociedad ha publicado este sábado la lista de convocados para el partido que disputará el domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta a ... partir de las 18.30 horas. La gran novedad que ha incluido Sergio en la lista es Yangel Herrera, el centrocampista venezolano fichado lesionado el último día de mercado por la Real y que no había estado disponible para el técnico de Irun desde entonces.

