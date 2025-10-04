Yangel Herrera se estrena en una convocatoria con la Real
Sergio cita a 25 jugadores de cara al partido del domingo ante el Rayo Vallecano, entre ellos, también a Luken Beitia, central de Sanse
San Sebastián
Sábado, 4 de octubre 2025, 14:03
La Real Sociedad ha publicado este sábado la lista de convocados para el partido que disputará el domingo ante el Rayo Vallecano en Anoeta a ... partir de las 18.30 horas. La gran novedad que ha incluido Sergio en la lista es Yangel Herrera, el centrocampista venezolano fichado lesionado el último día de mercado por la Real y que no había estado disponible para el técnico de Irun desde entonces.
El internacional venezolano se ejercitó el jueves por primera vez con el resto de sus compañeros en Zubieta desde que fichó por la Real estando lesionado hace poco más de un mes y mañana podría debutar con el equipo txuri-urdin.
La otra novedad de la lista es la presencia del central del Sanse, Luken Beitia, que ocupa en la convocatoria el puesto de Lebarbier que ha viajado a Granada para jugar con el B. Será el tercer central de la convocatoria, junto a Zubeldia y Caleta-Car, al estar lesionados Aritz y Jon Martín.
