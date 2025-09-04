Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal anota un gol ante el Betis, con Llorente y Rui Costa tirados sobre el césped Royo

La vuelta a la gloriosa Cartuja será en viernes

La Real Sociedad visitará al Betis en Liga el 19 de septiembre, viernes (21 horas), en el estadio donde ganó la Copa en 2021

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:42

Aunque ha cambiado notablemente, a más a uno de le asaltarán los recuerdos de aquella noche mágica del 3 de abril de 2021, de toque ... de queda para la población, de gloria para la afición txuri-urdin. El estadio de La Cartuja de Sevilla será el escenario del encuentro que abre la jornada 5 de Liga entre el Betis y la Real Sociedad, cuya particularidad es que se adelanta al viernes 19 de septiembre (21 horas). Será el retorno de los jugadores realistas al escenario donde en la final contra el Athletic conquistaron un título, el de Copa del Rey, 34 años después, habilitado ahora como campo del Betis por mor de la remodelación de la que está siendo objeto la habitual casa de los béticos, el Benito Villamarín. Este partido lo retransmitirá en directo en DAZN.

