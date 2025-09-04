La vuelta a la gloriosa Cartuja será en viernes La Real Sociedad visitará al Betis en Liga el 19 de septiembre, viernes (21 horas), en el estadio donde ganó la Copa en 2021

Oyarzabal anota un gol ante el Betis, con Llorente y Rui Costa tirados sobre el césped

Ángel López San Sebastián Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Aunque ha cambiado notablemente, a más a uno de le asaltarán los recuerdos de aquella noche mágica del 3 de abril de 2021, de toque ... de queda para la población, de gloria para la afición txuri-urdin. El estadio de La Cartuja de Sevilla será el escenario del encuentro que abre la jornada 5 de Liga entre el Betis y la Real Sociedad, cuya particularidad es que se adelanta al viernes 19 de septiembre (21 horas). Será el retorno de los jugadores realistas al escenario donde en la final contra el Athletic conquistaron un título, el de Copa del Rey, 34 años después, habilitado ahora como campo del Betis por mor de la remodelación de la que está siendo objeto la habitual casa de los béticos, el Benito Villamarín. Este partido lo retransmitirá en directo en DAZN.

Ampliar Horarios de la jornada 5 de Liga, con el Betis-Real el viernes 19 LaLiga Los realistas visitarán al Betis, por lo tanto, seis días después de recibir al Real Madrid en Anoeta el sábado 13 a las 16.15 horas. El que les enfrenta a los blancos será el primer encuentro tras el presente parón liguero. Tras sumar sólo dos puntos de los primeros nueve, la necesidad del equipo de Sergio es máxima, aunque el calendario que tienen por delante es sumamente exigente. Madrid, Betis, Mallorca y Barcelona son los próximos enemigos de los txuri-urdin. El Betis era partidario de adelantar su encuentro ante la Real porque la semana siguiente, en concreto el miércoles día 24 (21 horas), disputa el primero de sus ocho partidos de la fase de grupos de la Europa League en casa ante un Nottingham Forest que se ha gastado la friolera de 236 millones de euros en el mercado varaniego. El verdiblanco es el único equipo de Primera junto al Celta que ha disputado cuatro encuentros y no tres. Suma cinco puntos y ocupa la octava plaza. La afición está volcada con la vuelta de Antony.

