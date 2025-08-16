Valencia - Real Sociedad: goles para sofocar el calor

Sin recoger todavía toallas, chancletas y trajes de baño arranca la temporada para la nueva Real Sociedad capitaneada por Sergio Francisco desde el banquillo. ... La escuadra blanquiazul abre el telón de la liga a más de treinta grados centígrados –los que se esperan para esta noche en Valencia–, de color naranja y con el ánimo de dar una primera buena noticia a la parroquia realista. Puede que hasta los primeros goles lleguen en Mestalla a la vez que los fuegos artificiales iluminan por último día la bahía de La Concha en su Aste Nagusia. No sería una mala coincidencia, ni mucho menos.

No por ser el estreno liguero hay que olvidarse del primer objetivo que tendrán los realistas, que no es otro que ganar. La pasada campaña la clasificación cojeó porque en el pistoletazo de salida los blanquiazules no estuvieron bien. Un triunfo en sus primeros seis partidos, algo que condicionó casi toda la temporada en liga, obligó al equipo txuri-urdin a tener que ir a remolque para entrar en Europa. Algo que tristemente no se consiguió poniendo fin a una excelsa racha de cinco clasificaciones europeas consecutivas. La Real llega aparentemente bien a Mestalla después de disputar siete amistosos, con tres triunfos, tres empates y una derrota, donde se va a encontrar una atmósfera similar a las de los últimos años: una afición que aborrece a sus dirigentes, quienes lo que quieren es vender bien y no dedicar muchos recursos a la mejora de la plantilla. Ese clima crispado que se ha convertido en habitual a orillas del Turia.

Sergio ha convocado a los 25 jugadores disponibles para el choque, incluidas las dos caras nuevas que ha presentado la Real para este curso: Gonçalo Guedes y Duje Caleta-Car. En principio, el luso y el croata partirán desde el banquillo aunque tiene traza –dependiendo del resultado y de lo que el partido solicite en ese instante– que podrán tener la oportunidad de debutar con el primer equipo blanquiazul. Otro jugador que puede estrenarse en Primera con la elástica blanquiazul es Mikel Goti, amén del guardameta Fraga.

Aunque él no lo desee mucho, los focos se centrarán en Sergio Francisco. Atrás ha quedado el reinado de Imanol en el banquillo txuri-urdin, con una nota altísima. El irundarra recoge el testigo y se convierte en el mascarón de proa de la nave txuri-urdin a partir de ahora. Hereda del oriotarra un trabajo excelente, tiene jugadores con calidad de sobra y contrastada, y han llegado –a falta de un centrocampista– refuerzos de kilates y su conocimiento de los jugadores jóvenes es total. Su labor en el filial, coronada con el ascenso a Segunda, ha sido también impecable. Así que Sergio tiene todas las trazas para seguir con la buena trayectoria que realizó Imanol tras seis temporadas al frente del primer equipo. Se irá notando la mano del entrenador blanquiazul, el estilo que desea implantar, y qué quiere que le porten sus colaboradores. El objetivo está claro: la vuelta a Europa. Lidia ahora con algo con lo que no ha convivido en Segunda: los focos y la parafernalia que existe alrededor de un partido y una competición como LaLiga, muy diferente a trabajar con el Sanse casi en el anonimato.

Sin novedades

Si atendemos a los últimos onces iniciales empleados en pretemporada, parece que el que Sergio alineó en el choque vespertino ante el Bournemouth se puede acercar al que hoy veremos en Mestalla. Con Remiro bajo palos, Aramburu, Jon Martín, Zubeldia y Sergio Gómez en defensa; Beñat Turrientes llevando la manija, Brais y Sucic como volantes, Oyarzabal en banda izquierda, Kubo por la derecha y Óskarsson como ariete. Es decir, sería un equipo sin ninguna cara nueva, que bien podría haber alineado Imanol el curso pasado.

Si el irundarra busca algo más de empaque en el centro del campo, Pablo Marín podría tener opciones como volante o Urko ganaría enteros para jugar de enganche entre zaga y sala de máquinas. Con todo se le queda un banquillo de garantías y múltiples opciones según se desarrolle el partido con Guedes y Barrenetxea por delante, o Caleta-Car, Pacheco o Aihen por detrás.

En el Valencia, uno de los principales atractivos será ver al errenteriarra Julen Agirrezabala bajo los palos donde Carlos Corberán tiene las bajas de Marí y Correia por lesión, Dmitrievsky con molestias y los descartes de Canós y Guillamón que están cerca de abandonar el equipo valencianista.