Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Duje Caleta-Car, en primer plano, realiza un ejercicio con varios compañeros en la sesión de ayer en Zubieta. EFE
Real Sociedad

Valencia - Real Sociedad: goles para sofocar el calor

La Real de Sergio estrena la Liga en Mestalla, donde se espera una temperatura altísima, con las caras nuevas de Guedes y Caleta-Car

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Sin recoger todavía toallas, chancletas y trajes de baño arranca la temporada para la nueva Real Sociedad capitaneada por Sergio Francisco desde el banquillo. ... La escuadra blanquiazul abre el telón de la liga a más de treinta grados centígrados –los que se esperan para esta noche en Valencia–, de color naranja y con el ánimo de dar una primera buena noticia a la parroquia realista. Puede que hasta los primeros goles lleguen en Mestalla a la vez que los fuegos artificiales iluminan por último día la bahía de La Concha en su Aste Nagusia. No sería una mala coincidencia, ni mucho menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  7. 7

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Valencia - Real Sociedad: goles para sofocar el calor

Valencia - Real Sociedad: goles para sofocar el calor