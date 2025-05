Unai Simón protagoniza la primera polémica del derbi vasco con una posible mano

J. A. Domingo, 4 de mayo 2025, 21:30 | Actualizado 21:36h. Comenta Compartir

Los derbis son partidos de alta tensión. No es para menos, pues dos clubes rivales desean la victoria sobre el otro por encima de todo. El duelo entre la Real Sociedad y el Athletic Club de la jornada 34 solo ha necesitado 6 minutos para desatar la primera polémica. Unai Simón, portero del conjunto bilbaíno, se jugó la infracción por mano al atrapar el balón en la línea del área.

Las cámaras de Movistar no han dudado en reproducir las imágenes de la acción, no exenta de polémica, sobre la que incluso los narradores del partido han expresado sus dudas. El gesto de Simón invita a pensar que ha podido recoger la pelota fuera de los márgenes de su área, pero la repetición no logra aclarar si ha existido o no falta por mano del guardameta vitoriano.

Este tipo de infracciones suponen tarjeta roja directa para el portero, tal y como le sucedió a Álex Remiro la temporada pasada, concretamente en el empate ante el Alavés en Anoeta (1-1) del 2 de enero de 2024. Los realzales que han acudido a presenciar el derbi lo han tenido claro y han protestado por la posible mano.