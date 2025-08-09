Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrenetxea, Odriozola, Brais y Oyarzabal juguetean durante el entrenamiento del viernes en Zubieta RS
Real Sociedad

Última oportunidad para convencer a Sergio

El irundarra cita a 32 jugadores para los dos partidos de hoy ante el Bournemouth, incluidos varios futbolistas declarados transferibles

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:47

Última llamada, pasajeros al tren. La Real disputa hoy en tierras inglesas los dos últimos partidos de la pretemporada ante el Bournemouth inglés (12.15 ... horas a puerta cerrada y sin televisión, 18.15 en directo en Real Sociedad TV), un rival de peso que el año pasado realizó una grandísima temporada en la Premier League de la mano de Andoni Iraola. Será una importante prueba para dar carpetazo a una pretemporada que ha ido de menos a más y que concluye con una última función antes de que la Liga arranque dentro de siete días ante el Valencia en Mestalla. Si hay algún futbolista que quiere convencer a Sergio, no solo por un puesto en el once sino por si existen también dudas con algún futbolista que es considerado transferible en la actualidad, es el momento de dar un paso adelante antes de que empiece el baile de verdad.

