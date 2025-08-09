Última oportunidad para convencer a Sergio

Última llamada, pasajeros al tren. La Real disputa hoy en tierras inglesas los dos últimos partidos de la pretemporada ante el Bournemouth inglés (12.15 ... horas a puerta cerrada y sin televisión, 18.15 en directo en Real Sociedad TV), un rival de peso que el año pasado realizó una grandísima temporada en la Premier League de la mano de Andoni Iraola. Será una importante prueba para dar carpetazo a una pretemporada que ha ido de menos a más y que concluye con una última función antes de que la Liga arranque dentro de siete días ante el Valencia en Mestalla. Si hay algún futbolista que quiere convencer a Sergio, no solo por un puesto en el once sino por si existen también dudas con algún futbolista que es considerado transferible en la actualidad, es el momento de dar un paso adelante antes de que empiece el baile de verdad.

El irundarra sorprendió con una amplia convocatoria, incluso con tres efectivos más que en la gira japonesa, para la disputa de los dos amistosos. Sergio completó la expedición con 32 futbolistas, varias bajas, alguna novedad y siete potrillos. Una lista de la que se pueden extraer conclusiones, aunque el verde hoy también pondrá los puntos sobre las íes. En casa se quedaron por lesión Unai Marrero y Jon Gorrotxategi, que durante las últimas horas acarrean molestias musculares. El portero, que ha sido uno de los futbolistas que más minutos ha jugado en la pretemporada, se queja del hombro izquierdo, mientras que Jon Gorrotxategi sufre dolores en el tobillo derecho.

Ambos se quedan en casa por precaución, aunque habrá que ver cómo evolucionan de sus respectivas molestias. Sin parte médico de por medio las dolencias no deberían revestir gravedad, aunque está por ver si pueden empezar la semana con el resto de sus compañeros. Otro de los que no se subió ayer al avión de Pamplona rumbo a Bournemouth fue Sheraldo Becker, que va a ser padre en los próximos días y se queda en casa con permiso del club. Este hecho también puede estar dilatando su hipotética salida en un mes de agosto que será largo con algunos futbolistas declarados transferibles. El de Surinam estaba entre los convocados el pasado sábado ante el Stade Rennes. Así figuraba en la infografía de titulares y suplentes que emitió la Real, aunque finalmente no se sentó en el banquillo. A simple vista tampoco se dejó ver en Zubieta como sí sucedió con Sadiq y Óskarsson, desconvocados para el choque.

¿Jugarán los transferibles?

Sergio sí que ha citado a tres futbolistas que han desaparecido de sus planes –al menos en los últimos tres partidos– y a los que se da por hecho que, a día de hoy, no se cuenta con ellos. Son Odriozola, Traoré y Javi López. La defensa sufrirá cambios de aquí al 31 de agosto pero lo más seguro es que al menos uno de ellos forme parte de la plantilla. Los tres son parte de la expedición y de tener minutos, sería en el primer partido. El test de la mañana a puerta cerrada apunta a disponer de un once con menos habituales para dejar el choque importante al de por la tarde en el Vitality Stadium. Los tres defensas han sido suplentes ante Yokohama, Osasuna y Stade Rennes y se han quedado sin minutos por diferentes motivos.

Odriozola está en la rampa de salida desde que a principios de verano tanto el jugador como el club empezasen a buscar una solución a su situación. Tiene cuatro años más de contrato y una de las fichas más altas de la plantilla. De momento no encuentra equipo que satisfaga sus intereses, y lo cierto es que no cuenta con un mercado sencillo. Sus posibilidades de quedarse pasan por las opciones de que Traoré, con una oferta formal del París FC de tres años, algo que no tendrá en la Real, se marche otra vez a la Ligue 1. De momento esa opción se está dilantando en el tiempo y veremos si el maliense tiene o no minutos.

El tercero en discordia es Javi López. La situación del defensa tinerfeño ha cambiado desde que Sergio ha probado a Sergio Gómez en el lateral izquierdo. El canario de 23 años apunta a salir cedido porque tiene mercado, pero puede pasar de todo durante este mes de agosto. Los otros dos que se han quedado en casa junto a Sheraldo Becker son Sadiq y Carlos Fernández, aunque también con situaciones que no son iguales.

Situaciones diferentes

El sevillano saldrá con total seguridad antes del 31 de agosto, día en el que se baja la persiana al mercado de fichajes. No entra en los planes de la dirección deportiva, se ejercitará en solitario y a su vez continuará tratando de solucionar su futuro más cercano. No lo tiene fácil porque es otro de esos jugadores que tienen una ficha alta respecto a su verdadero nivel actual. El año pasado terminó cedido en el Cádiz con la Real asumiendo gran parte de sus emolumentos. Se espera algo similar y su destino más probable sigue siendo la Liga Hypermotion. Su etapa en Cádiz no ha servido para que se revalorice, ya que tan solo marcó un gol como amarillo.

Sadiq, en cambio, sí que tiene ofertas como la del Valencia, pero tras recibir el alta médica todavía necesita más sesiones con el grupo para poder disponer de minutos. El nigeriano ha sufrido una enfermedad y no está para disputar un encuentro aunque sea amistoso.

Así las cosas, a priori el once que se vea en el segundo amistoso se debería parecer mucho al de Valencia. Se atisban varios debates durante la semana. Caleta-Car y Martín pelean por un puesto, al igual que Sucic y Marín. Barrenetxea y Guedes podrían jugar en la izquierda, o ninguno de los dos en caso de que Oyarzabal ocupe el extremo y Óskarsson sea el punta, dejando la banda derecha para Kubo. Todos tienen una última oportunidad para convencer a Sergio.

Del filial aparecen Fraga, Folgado, Rupérez, Beitia, Mikel Rodríguez, Dani Díaz y Mariezkurrena, éste último ya recuperado de su pequeña lesión que le impidió disputar el segundo amistoso con el Sanse. Ninguno estará en el último partido preparatorio del filial, hoy ante el Mirandés en Zubieta (19.00 horas). Se estrena Theo Folgado, meta de Baiona que el año pasado jugó cedido en el Recreativo de Huelva.