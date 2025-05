Traoré: «Hay que aceptar que es un periodo de transición y apoyar a este grupo tan joven»

Hamari Traoré (Mali, 1992) se marcha de la entrevista con este periódico gritando «¡vamos a ganar al Atlético!». A sus 33 años y pese a ... que solo lleva dos temporadas en la Real es un peso pesado del vestuario y actúa como tal. El maliense reflexiona sobre el futuro cercano, acepta que habrá jugadores que se marcharán porque habrá un periodo de transición, pero también cree que el bloque de jóvenes volverá a llevar a la Real a estar mucho más arriba.

– ¿Cómo está el grupo después del empate en el derbi?

– Estamos bien, trabajando para sacar lo mejor de nosotros mismos. Queremos terminar en Europa a final de temporada pero está claro que tenemos que hacerlo mejor que en las últimas semanas. Son los últimos partidos y hay que trabajar duro.

– ¿Y en lo anímico? Después del adiós de Imanol...

– Creo que todo el mundo quería que Imanol siguiese porque todos sabemos el gran trabajo que ha hecho aquí. Es un entrenador fantástico y estamos felices con él. Imanol es un tipo excelente a nivel humano. Siempre está dispuesto a ayudar, va a donde todos los jugadores, habla con ellos, es cercano... Estamos tristes, pero tenemos que aceptar su decisión. El club se tiene que preparar para el futuro y darle continuidad a todo lo que venimos haciendo y trabajaremos para volver a nuestro nivel.

– ¿Os ha dado alguna razón?

– No, la verdad. Imanol quiere siempre ganar y trabajar mejor a diario. El Imanol que se va es el mismo que me encontré cuando llegué. Siempre quiere lo mejor para la Real porque este tío ama demasiado al club. Si tuviese que dar su cuerpo por la Real, lo daría. Para mí es como un seguidor más, como un hooligan que además sabe entrenar y es muy bueno en lo suyo.

– Le pregunto por el derbi. Hay que mejorar mucho...

– Hicimos una muy mala primera parte. El Athletic venía de jugar el jueves en Europa y tuvimos que jugar mejor, presionar más, correr más para matar el partido. Para eso vinieron a vernos nuestros aficionados. Pero a veces quieres y no sale. Tenemos que exigirnos más y crear más situaciones de peligro.

– ¿Es una oportunidad perdida?

– Sin duda. La clasificación sería diferente ahora. El problema es que hemos perdido ya demasiadas oportunidades. No hay partido fácil, pero hay encuentros que teníamos que haberlos sacado adelante. Pero estamos en la pelea y esa es una fantástica noticia viendo que no estamos a nuestro nivel. Vale, hemos fallado y hemos cometido errores, pero tenemos que darle la vuelta ya a la situación y tenemos que empezar desde mañana.

– ¿Se acuerda de su lesión?

– Claro, fue en septiembre, en Getafe. Uno nunca está preparado para una lesión tan grave. Además, es la primera vez que me ocurre algo así. Siempre quieres jugar y ganar. Pero desde que Javi Barrera me dijo que tenía el cruzado roto mi mentalidad cambió a trabajar para volver lo antes posible. Vi las imágenes repetidas y dije: Hamari, ya está, tienes que volver más fuerte. Y eso es lo que he hecho.

– Ha vuelto muy rápido, en menos de seis meses, cuando se suele tardar más tiempo.

– Sí, la verdad. Al tercer mes o cuarto ya estaba en el campo tocando balón con mis compañeros. Pero nos dimos tiempo porque el cruzado son mínimo seis meses para no lesionarse de nuevo. Había riesgo. Pero he trabajado mañana, tarde y noche. Me he quedado a dormir en Zubieta para tratarme mejor y conseguir el ritmo lo antes posible.

– En este tiempo también ha renovado su contrato.

– Estoy muy feliz. Renovarme cuando estaba lesionado de gravedad quiere decir que la Real tiene mucha confianza en mí. Son honestos porque antes de caer ya estábamos hablando. Me siento bien con mis compañeros y la relación que tengo con ellos es como si hubiese estado aquí antes.

– ¿De los jóvenes quién cree que lo está haciendo bien?

– Por ejemplo, Jon Martín lo está haciendo francamente bien pero no se le sube a la cabeza. Pero no solo él. Aramburu, Javi viene del Alavés... Tenemos que entender que esos jugadores necesitan apoyo, pero también tiempo para crecer. Esto es alto nivel y no siempre estás preparado para rendir ya. Tenemos a Pablo, Olasa, Turrientes, Pacheco, Sucic... ¡Pero si Orri tiene 20 años! La confianza en los chavales es lo mejor que puede pasar en este club. Tenemos a Dani Díaz, a Mariezkurrena... La élite a veces no te da tiempo, pero tenemos que aceptarlo porque ya lo están haciendo bien. Dentro de uno, dos o tres años serán muchos mejores. ¿O acaso Zubimendi y Oyarzabal eran tan buenos cuando tenían esa edad?

– Le pregunto por sus dos compañeros de posición. ¿Qué opina sobre ellos?

– Álvaro está teniendo mala suerte con las lesiones, pero es un futbolista impresionante. Si está bien, es uno de los mejores. Esperemos que se recupere porque necesitamos de todos los jugadores. Ha jugado con España un Mundial, Real Madrid, Bayern... Nadie puede decir que es malo. Pero en la vida a veces tienes mala suerte aunque confío en que pueda dar su nivel.

– ¿Y sobre Aramburu?

– Pues que está haciendo un trabajo francamente bueno cuando juega. Siempre pregunta para mejorar y yo aprendo de ellos y ellos de mí. Eso es una pasada. Los tres trabajamos en una buena atmósfera. Yo tendré algunas cualidades, pero ellos tendrán otras y serán mejor que yo en esas. Si juega Jonmi, todos vamos a muerte con él. Para mí es un gran reto para progresar.

– ¿Para el año que viene tres laterales derechos son muchos?

– No sé, no es una pregunta para mí. Este año hemos estado tres, pero no es mi trabajo. Yo me centro en entrenar.

– ¿Conoce a Sergio Francisco?

– Sí, sí. Entrené dos semanas con el Sanse cuando estaba lesionado. No sé cómo es a nivel humano, pero ya vi que es un grandísimo entrenador y tiene un bagaje importante.

– ¿Y qué le parece la decisión de la Real?

– Lo mismo, la pregunta es para Jokin. Pero han apostado por la continuidad que hay en Zubieta. Sergio es de casa, ha estado en la Real C, en el Sanse... En ese sentido es como Imanol, ojalá pueda tener el mismo éxito o mejor, quién sabe.

– Habla de continuidad, pero este verano será complicado porque tenemos jugadores increíbles como Zubimendi y Kubo que tendrán ofertas.

– Lo primero, si estamos en Europa, pueden cambiar muchas cosas en verano. Eso es clave. Solo puedo decir que es una decisión de ellos, pero los jugadores que nos quedemos aquí nos gustaría sentir ese respaldo porque daremos todo por el equipo. No tenemos que mirar a los que se van, sino trabajar en los que se quedan porque todos los equipos pierden piezas importantes. Si alguno se va es porque se lo ha ganado, le desearemos suerte, pero hay que confiar en lo que somos y seremos. Nos tenemos que preparar para el futuro porque quizás estamos en un momento de transición. Eso también tenemos que aceptarlo.

– ¿Cuánto de importante es seguir en Europa para convencer a esos futbolistas?

– Mucho, la verdad. Los grandes jugadores están acostumbrados a jugar tres partidos por semana y quizás no aceptas jugar solo uno. Si no juegas en Europa solo puedes jugar en Liga o en Copa y quizás también te repercute para la selección nacional. Si estamos en Europa algo cambiará en su mentalidad. Esa es mi opinión.