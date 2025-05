Traoré: «Soy un tío honesto, nadie me tiene que decir que estuve mal en esa acción con Vinicius»

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 9 de mayo 2025, 06:47 Comenta Compartir

– Le pregunto por la jugada de Vinicius en Copa. ¿La ha visto repetida?

– No, la verdad. Soy un tipo muy honesto conmigo mismo ... y sé cuando he hecho una mierda. Siempre hago autocrítica y sé cuando lo hago bien y mal. Tengo que mejorar y obviamente en esa acción no estuve bien y ya en el campo me doy cuenta de ello, no la tengo que ver de nuevo repetida. Cometo el error tratando de anticipar el pase y luego ya pierdo ventaja y es complicado cogerle. Perdí esa batalla, pero no perdimos solo por eso porque luego Bellingham remata solo con un montón de jugadores nuestros. Son varios errores continuados.

– ¿Qué pensó? – Le escribí a mi mujer y le dije que defendí como una mierda, que podía hacerlo mejor. Si lo hubiese hecho creo que el resultado y el partido no hubiera sido el mismo. Si yo no hubiese fallado, no hubiese sido gol, pero así es la vida y el fútbol. El primero que estuve mal fui yo. – ¿Cómo había que defender esa jugada? – Lo mejor hubiese sido encimarle pero quedarme detrás presionando para que Vinicius jugase de cara y tuviese que retrasar el balón. No debí tratar de anticipar. Algunas veces sí, pero no siempre, es algo que tengo que corregir porque muchas veces soy temperamental en ese sentido. Tengo que mantenerme calmado y tomar la mejor decisión. – ¿Cómo ve el final de temporada? – Son cuatro grandes partidos y todos queremos jugarlos. Atlético, Celta, Girona, Real Madrid... Tenemos que demostrar lo que somos, que somos buenos. El Celta es un rival directo y si ganamos los dos partidos de casa estaremos en la pelea. Si ganamos esos dos, y rascamos alguno de los otros dos creo que iremos a Europa. En este momento, da igual cómo juguemos contra el Atlético y en el resto de partidos. Lo importante ahora es ganar, sumar los tres puntos. No quiero jugar bien en este final, quiero ganar. – Imanol nunca ha ganado en el Metropolitano. – Ojalá que lo haga ahora, sería bonito para su adiós. Lo tenemos que hacer por él, por nosotros, por nuestros aficionados y por nuestros objetivos. Somos unos guerreros y tenemos que ir a la batalla por nuestras familias y por los aficionados. – Allí están Le Normand, Galán y Sorloth. – Así es, con Alex no coincidí. Son buenos tipos, pero ojalá les salga un mal partido a todos para poder ganar. Me suelo mensajear con Robin, pero esta semana no hemos hablado. – ¿Sería una decepción no ir a Europa? – No creo que esa sea la palabra, algunas veces se falla. Decepción sería demasiado porque hemos hecho un trabajazo para pelear por ello. Hemos competido en Europa, la semifinal de Copa, la Liga... No hemos podido recuperar bien, y si no vamos habrá que aceptarlo. Pero esa no puede ser la mentalidad. Tenemos que pensar que iremos, que lo lograremos. Cuando terminemos ya haremos las cuentas y valoraciones. Vamos a jugar 57 partidos esta temporada, estamos cansados y somos humanos. Pero la mentalidad es ir a Europa.

