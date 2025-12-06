Sergio: «De Sadiq buscamos su capacidad al espacio» El entrenador de la Real prevé un partido duro y espera recuperar la buena dinámica tras el tropiezo ante el Villarreal

Iker Valverde Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Sergio apuesta contra el Alavés por Umar Sadiq en la punta de ataque. El técnico irundarra ha señalado minutos antes del duelo los puntos fuertes del nigeriano. «De Sadiq buscamos su capacidad al espacio. Echamos de menos a todos los lesionados. A Oyarzabal, Óskarsson, Rupérez... pero no es excusa. Sadiq nos está ayudando mucho en las últimas jornadas, ya jugó contra el Villarreal. Buscamos su capacidad al espacio y su capacidad para aguantar el balón y ser determinante en el área. Creo que nos va a dar mucho», ha apuntado.

«El partido del Villarreal nos dejó un poso negativo pero hicimos muchas cosas bien. Queremos ganar de nuevo fuera de casa y mantener la buena dinámica. Es un derbi, un partido diferente. Muchos jugadores han pasado por ambos equipos y ellos aquí siempre se hacen muy fuertes», ha añadido el técnico txuri-urdin.

Coudet, el técnico del Alavés por su parte quiere mantener el buen tono como local en Mendizorrotza. «Es una liga complicada y pareja, así que sostenerse en el tiempo es gratificante. Teníamos el objetivo de salvarnos y lo hicimos y ahora, con más tiempo para trabajar, queremos mostrar una idea diferente a la del año pasado. Lo venimos haciendo muy bien».