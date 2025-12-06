Sergio: «El equipo ha estado irreconocible en la primera parte»

Sergio Francisco no puso paños calientes a la derrota en Mendizorrotza. «El equipo ha estado irreconocible», reconoció en la sala de prensa del estadio vitoriano. « ... Hemos pasado todo el primer tiempo en campo propio, pienso que no hemos sido nosotros mismos. Teníamos que haber venido a buscar la victoria y eso no ha pasado. A partir del descanso ha sido diferente, hemos ido construyendo y metiendo al Alavés en su campo propio, queriendo jugar más adelante, buscando situaciones de gol», aseguró el entrenador irundarra con un semblante realmente serio.

El entrenador realista deslizó que «es un paso atrás», el resultado en la capital gasteiztarra. «Veníamos con intención de ganar, con las sensaciones que habíamos creado pero no ha sido así y la idea es seguir, trabajar y hacer una buena semana de entrenamientos», antes del choque del viernes que viene ante el Girona en Anoeta.

El técnico subrayó que la falta de ajuste en la primera parte fue una de las claves de la derrota. «Nos ha costado entrar al partido, estábamos desajustados, incómodos. No éramos capaces de coger la segunda jugada», comentó, haciendo referencia a las dificultades para dominar el juego ante un rival intenso como el Alavés.

Sergio apuntó a un repunte moral cuando las cosas no van bien y destacó la importancia de la mentalidad. «No podemos permitirnos caer en la frustración. Sabemos que estos partidos son importantes y el equipo tiene que aprender de lo que no hemos hecho bien», subrayó. A pesar de las malas sensaciones en el primer tiempo, el entrenador insistió en que lo más importante es mantener la cohesión y la confianza, sin dejar que un resultado no deseado afecte el rumbo del equipo. «Es importante saber que lo que importa es lo que hacemos en los próximos partidos, seguir adelante y corregir lo que no funciona», añadió.

Aunque reconoció que el equipo no estuvo al nivel esperado en la primera mitad, el irundarra se mostró optimista, destacando la importancia de seguir trabajando. «Nuestro planteamiento como club es querer mirar hacia arriba, pero esto tenemos que determinarlo y ejecutarlo cada semana», afirmó, resaltando que el equipo tiene claro su objetivo de mejorar.

El técnico restó importancia al penalti en contra señalando que «no hemos perdido el partido por esa acción» y que el equipo sigue generando buenas situaciones a balón parado, aunque «debemos mejorar en la definición».