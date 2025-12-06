Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco da indicaciones en Mendizorrotza. Gorka Estrada

Sergio: «El equipo ha estado irreconocible en la primera parte»

El irundarra lamenta el rendimiento de su equipo desde el inicio y asume que «es un paso atrás» la derrota en Mendizorrotza

Nerea Pérez Ocaña

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:41

Sergio Francisco no puso paños calientes a la derrota en Mendizorrotza. «El equipo ha estado irreconocible», reconoció en la sala de prensa del estadio vitoriano. « ... Hemos pasado todo el primer tiempo en campo propio, pienso que no hemos sido nosotros mismos. Teníamos que haber venido a buscar la victoria y eso no ha pasado. A partir del descanso ha sido diferente, hemos ido construyendo y metiendo al Alavés en su campo propio, queriendo jugar más adelante, buscando situaciones de gol», aseguró el entrenador irundarra con un semblante realmente serio.

