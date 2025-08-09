Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sanse compite y empata ante el Mirandés y llegará invicto al debut liguero

El conjunto de Jon Ansotegi llegará invicto al debut liguero del próximo domingo contra el Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas)

B. Arnaiz

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El Sanse concluyó este sábado su preparación para la exigente temporada que le espera en Segunda División empatando a uno contra el Mirandés en Zubieta. ... El conjunto de Jon Ansotegi llegará invicto al debut liguero del próximo domingo contra el Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas) tras lograr dos triunfos y dos empates en los cuatro amistosos disputados.

