El Sanse compite y empata ante el Mirandés y llegará invicto al debut liguero
El conjunto de Jon Ansotegi llegará invicto al debut liguero del próximo domingo contra el Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas)
B. Arnaiz
Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00
El Sanse concluyó este sábado su preparación para la exigente temporada que le espera en Segunda División empatando a uno contra el Mirandés en Zubieta. ... El conjunto de Jon Ansotegi llegará invicto al debut liguero del próximo domingo contra el Real Zaragoza en Anoeta (17.00 horas) tras lograr dos triunfos y dos empates en los cuatro amistosos disputados.
A pesar de los siete jugadores del filial que viajaron a Inglaterra, el Sanse compitió ante un muy renovado finalista del ascenso de la pasada temporada e incluso se adelantó con un gol de Orobengoa en el minuto 49. La ventaja duró un cuarto de hora tras la igualada de Markel Martínez.
