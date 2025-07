Sadiq, Urko, Sucic, Pacheco, Brais, Odriozola... Sergio dibuja su plan con los nombres propios de la plantilla de la Real

Beñat Barreto Enviado especial a Japón Martes, 22 de julio 2025, 10:00 Comenta Compartir

El verano realista está plagado de nombres propios en la Real Sociedad. Algunos que ya no están, como el de Martin Zubimendi. Otros, como los de Igor Julio o Equi Fernández, que pueden llegar. Y muchos de los que están y que estos días se juegan con Sergio el integrar la plantilla txuri-urdin en la temporada que está a punto de arrancar. El técnico irundarra no esquiva ningún nombre propio de la plantilla, Sadiq, Carlos, Sucic, Odrioloza, Zakharyan... y repasa las sensaciones que le han dejado en estas primeras semanas de entrenamientos. Además, también adelanta cuál es el plan previsto con algunos de esos jugadores. Es hora de empezar a «tomar decisiones».

- El presidente ha hablado de Igor Julio y Equi Fernández, ¿cómo están las operaciones?

- No quiero hablar de nombres que no los tengo, sería ridículo. Por supuesto que hay operaciones abiertas y que queremos avanzar en eso. Lo importante es concretar jugadores de calidad para que nos ayuden. No es momento de hablar, cuando se concreten...

- ¿Cómo está viendo a Óskarsson?

- Yo tengo mucha confianza en Orri. Desde que lo he visto entrenando, desde que lo veía desde mi puesto en el Sanse en los entrenamiento del primer equipo, me parece que se trata de un jugador que nos tiene que dar muchísimo, que le tenemos que dar esa confianza, que es uno de los que en el área cuenta con la capacidad de marcar gol y eso es un valor grande para el equipo. Si pensamos en marcar goles, Orri tiene que ser un jugador importante este año.

- ¿Qué es lo que más le gusta del islandés?

- Es un delantero referencia que también puede venir a jugar al pie. Tiene capacidad en el juego combinativo de hacer descargas y darle continuidad. Luego si somos capaces de progresar por fuera y ponerla al área es uno de los jugadores con más capacidad para rematar al primer contacto con ambos interiores. A nivel de definición es uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

- ¿Cuál es la situación de Sadiq y Carlos?

- Uno llegó el primer día y Umar lo hizo una semana más tarde. Son uno más, no hay más por mi parte y les cuento en la dinámica como si fuesen Orri o Karrika. A partir de ahí, ya veremos cómo se cierra todo hasta el final del mercado.

- No descarta un titular: 'el fichaje era Sadiq'.

- Lo entiendo y no lo descarto. Pero eso no se lo digo solo a Sadiq y a Carlos, se lo he dicho el primer día a todo el mundo y cuando han ido llegando los nuevos, he hecho lo mismo. A Take le he comentado lo mismo. Todo el mundo tiene que mostrar el jugador que es. Estamos en ese proceso, el demostrar a todo el mundo que quiero estar aquí.

- ¿Y qué dice de Pacheco? Todo el mundo en Zubieta decía que era perfil de jugador grande y le está costando consolidarse.

- Pacheco puede ser el ejemplo claro de ese futbolista de talento al que tenemos que hacer que funcione. Él está con esa predisposición y los que estamos al lado también. Es un claro ejemplo de jugador al que le vemos potencial y que en los últimos años quizás no ha florecido, pero tenemos que conseguirlo.

- ¿Gorrotxategi va a ser el sustituto de Zubimendi?

- Ha jugado mucho conmigo y no tenemos secretos. Le veo con esa personalidad de ser importante y con la capacidad de juego para ser jugador de la Real. Titular puede ser perfectamente, pero como Urko o Turrientes, eso lo vamos a elegir. Cuando me refería a Martín ahí, son tres jugadores que tienen que tener una energía gigante para demostrarnos que pueden ser ellos. Va a haber que elegir, o a veces jugarán dos. Pero les veo con capacidad para ser el mediocentro de la Real.

- Desde Barcelona insisten mucho en Urko, ¿cuenta con que va a seguir o espera cambios en esa posición?

- Si me preguntas ahora, yo creo que no, si me dices dentro de dos semanas, veremos cuál es el contexto. Entiendo que desde Barcelona insitan porque viene de hacer una mitad de temporada muy buena allí. Que llamen o aprieten por Urko seguro que es una buena señal de que lo ha hecho bien allí. A ver si somos capaces de que aquí sienta que puede sentirse importante.

- La Real tiene un buen número de perfiles talentosos como Urko y Turrientes. ¿Se ve en disposición de sacar el máximo rendimiento de todos ellos?

- El objetivo es que todos esos jugadores que sentimos que tienen mucho y que no están dando todo lo que pueden dar, lo hagan. Diría que es el objetivo número 1 del entrenador. Cuantos más jugadores sumemos al grupo con un nivel alto de competición, con un paso adelante, creo que el crecimiento global lo vamos a sentir. Si de los 25 podemos tener cuantos más jugadores pensando que pueden ser titulares va a ser una buena noticia. Es uno de los objetivos.

- Se nos olvida otro como Zakharyan... ¿Cómo ve al ruso?

- La realidad es que todo lo que me cuentan de él es que es muy bueno, pero le he visto poco. Cuando llegamos estaba enfermo, luego tiene una sobrecarga y ahora está readaptándose. Tengo ganas de verle, que esté con el grupo y que pueda hacer entrenamientos consecutivos con el grupo y cuanto antes sea el jugador que el club fichó o pensó que podía ser. Tiene que ser otro jugador que nos dé un plus.

- Estamos pasando de puntillas sobre otro jugador como Barrenetxea, que es talento puro. ¿Cree que le tiene que sacar más jugo?

- Con Barrene y los jugadores de fuera lo que les pido es que no solo sean jugadores de raya. Antes hemos hablado de gol, que sean determinantes para el gol, que sean perfiles de fuera pero que lleguen a posiciones de remate. Si los extremos no hacen gol, solo puede haber dos que estén cerca del área. Barrenetxea tiene las cualidades, todos lo vemos, tiene esa energía, agresividad, es uno de los que más. Por supuesto que tiene que ser importante, el tiempo que esté en campo tiene que ser un jugador con energía y más constante. Hemos visto ratos de Barrenetxea muy buenos, a ver si somos capaces de lo haga con más naturalidad. Que sienta esa fortaleza también.

- Le pregunto por otros dos jugadores polivalentes como Sucic y Zakharyan. ¿Dónde los ve en el sistema?

- A Luka le veo como un 8-10, que puede jugar a un lado del rombo. A Zakharyan le veo más 10 que puede jugar a veces fuera, pero no le veo un perfil fuera-fuera. Zaka en el eje, de doble volante o diez, y a Luka sí que le veo que puede alternar esa segunda y tercera altura.

- Karrikaburu y Mariezkurrena son otros de los nombres propios en la delantera. ¿Cómo les está viendo?

- A Karrika le veo como los demás, en ningún caso por debajo de nadie. Le conozco bien y ojalá saquemos su mejor versión para que se sienta cómodo. Arkaitz está un escalón por debajo. Es pura energía y puro compromiso. Con eso, va a tener sus momentos. Le veo arrancando con el Sanse en Segunda, algo que nos va a ayudar con los jugadores más jóvenes. Veo a los dos en dinámica y sacando minutos.

- ¿Cómo ve a Brais? ¿Cómo dibuja su futuro?

- Le veo muy tranquilo. A mí me ha sorprendido mucho. Le veo feliz. Hablamos mucho sobre el juego. A nivel táctico tiene muchos recursos para entender los cambios que proponemos. Entiende muy bien el juego. Le veo tranquilo y contento. Está cogiendo un punto de forma y sensaciones. Es un futbolista muy importante.

- ¿Y a Odriozola? ¿Cómo le ve?

- He hablado con él. Tenemos ahí a Aramburu, él y Rupérez. Meto a 'Rupe' también porque le considero preparado para estar cerca. Y Hamari, también está. Tenemos a cuatro futbolistas. Tienen que mostrarse para tomar decisiones.