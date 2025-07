Beñat Barreto Enviado especial a Japón Martes, 22 de julio 2025, 10:02 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Tras más de un lustro sin poder entrevistar al entrenador de la Real Sociedad, El Diario Vasco ha podido charlar en Japón durante una hora con Sergio Francisco (Irun, 1979). El técnico lanza un mensaje convincente, lleno de contenido, no esquiva preguntas y pide tranquilidad y confianza para un proyecto en construcción. Estas son las primeras reflexiones antes de empezar a hablar de nombres propios.

- ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo lleva el ser entrenador de la Real Sociedad?

- Lo llevo bien. Como he comentado estos días todo ha sido positivo. Desde que me contaron la posibilidad de ser el entrenador, he tenido el tiempo de poder asimilarlo porque he estado fuera del campo casi dos meses. Con la sensación de ir poniéndolo en mi cabeza porque no era tan sencillo que esto llegase y una vez que he empezado con la plantilla, otra sensación de que me encuentro cómodo. Tenía muchísimas ganas de poder hablar con el grupo, de volver a pisar el campo y disfrutar de ello. Y la verdad es que en estas semanas estoy disfrutando mucho del día a día, de los jugadores, de volver a la competición, del entrenamiento, del nuevo staff… Insisto, me siento muy cómodo.

- ¿Se esperaba lo que se ha encontrado o ha habido mucho cambio?

- Yo venía con mi idea, pero al final tienes que estar dentro para vivirlo. Lo que más me ha sorprendido ha sido la accesibilidad de los jugadores, la disposición del trabajo. Me he encontrado con un grupo muy trabajador, con muchas ganas de ir hacia adelante. Tengo la sensación de que me han acogido bien a mí y al grupo que tengo también. Todo ha sido sencillo por ahora. Las propuestas de cambio de las normas, de funcionamiento o incluso de idea de juego o planteamientos que hemos hecho hasta ahora las han acogido bien. Una plantilla muy accesible, con muchas ganas de arrancar algo nuevo que es lo que estamos haciendo.

- Lo primero que está teniendo que hacer es peinar la plantilla para alcanzar el grupo que busca.

- Yo lo veo como una oportunidad. Un lujo. No es negativo que tengamos tantos jugadores cerca del primer equipo; para mí es información y me va a permitir adaptar lo que yo quiero. Si tuviésemos una limitación de jugadores seguramente faltarían perfiles en la estructura. Creo que en esta estructura vamos a encontrar a los jugadores que buscamos para lo que queremos hacer. Vamos a tener este tiempo durante la pretemporada para decidir bien y con tiempo cómo nos quedamos de cara a la campaña.

- ¿Se le está haciendo un poco largo?

- Hay jugadores que conocen que su situación es difícil pero tampoco hemos comunicado a nadie que ahí tiene la puerta y debe salir ya. Este periodo es para que todo el mundo enseñe lo que tiene. Una cosa es lo que piense el club, otra lo que piense el entrenador. Vamos de la mano pero mi mensaje fue que quería ver a todo el mundo para tomar las mejores decisiones respecto a la plantilla. Estamos en ese proceso. Desde fuera parece igual que va más lento de lo que debería, nos gustaría ir un poco más rápido seguramente, pero insisto que nos encontramos en ese proceso. No siento que vayamos muy lentos. Estamos en el camino de que eso se vaya ajustando y de que vamos a llegar bien al inicio del curso.

- ¿Cuál es el diagnóstico de lo que le falta al equipo?

- Más de lo que le falta, hablamos de un punto de energía en el centro del campo. En los momentos sin balón, que es una situación clave. A partir de ahí yo creo que tenemos de todo. Tenemos muchos jugadores en el medio, el perfil de todos los jugadores de la línea de atrás y ofensivos. Creo que no hay que ponerse nerviosos. El club trabaja todos los veranos para mejorar la plantilla o ayudar a que los jugadores que tenemos dentro den lo mejor. Y en ese proceso estamos. Pero sin sentir una súper necesidad. Tenemos de todo, hay muchos jugadores. Y vamos a ver si en aquellos perfiles claros que nos falten poder añadirlos. No siento que nos falten muchas cosas. Que nadie espere una barbaridad de fichajes. Vamos lentos, seguro que un punto más despacio de lo que nos gustaría, pero todo el mundo está trabajando para que lo que hagamos sintamos todos que es lo que nos ayuda a mejorar al equipo o a poner jugadores que añada a lo que tenemos para que el final sea mejor.

«No hemos comunicado a nadie que ahí tiene la puerta y debe salir ya»

- ¿Le falta un perfil de delantero?

- Yo estoy contento con lo que tengo. En función de las decisiones que se tomen sobre los que están, valoraremos. Y no hablo solo del delantero, sino más bien de las opciones ofensivas.

- ¿Buscan un central zurdo o entienden que no hace falta?

- Tenemos dos jugadores por puesto ahí. No falta nadie. Lo mismo. A medida que pasen las semanas veremos cuál es la evolución de cada uno y cómo nos sentimos. Es verdad que solo hay un central zurdo, que es Pacheco. Elustondo puede jugar en los dos perfiles, Zubeldia jugó ayer en la izquierda. Ya veremos qué decisiones se toman al final o en el durante. No siento que haya una súper necesidad tampoco.

- ¿Tiene que salir alguno para que llegue un central zurdo?

- Si me preguntas ahora mismo, yo no lo veo necesario. No es una cuestión de uno por otro. Me gustaría contar con gente polivalente que pueda actuar en varios puestos, por lo que veremos a ver cómo cerramos eso, pero no veo necesario que tenga que salir uno para otro.

- En el tema del delantero es distinto, porque hay overbooking.

- Es cierto que tenemos muchos jugadores y que todo el mundo está trabajando para ver cómo solucionamos eso.

- ¿Qué tipo de atacante busca?

- Creo que los rematadores en el área, los tenemos. Hemos hablado del perfil del jugador en medio, pero arriba necesitamos más energía, espacio, jugadores más dinámicos. Nos falta un poco de agresividad ahí, tal y como yo lo entiendo. Queremos ser agresivos arriba. El mejor momento del encuentro en Nagasaki es cuando somos más agresivos arriba.

- Si es así, parece que Oyarzabal será de nuevo el delantero centro… ¿O lo colocará de 9?

- Lo dije en la presentación. Parece que estoy esquivando la pregunta pero es que no es así. Mikel puede jugar en todas las posiciones de arriba. Si nos vamos a los sistemas puede actuar en el 4-4-2 con rombo, como punta, puede actuar de extremo izquierdo en un 4-3-3 y puede jugar detrás de punta en una tercera altura o de punta. No me quiero cerrar y que me limite con mis declaraciones al 'tú dijiste que iba a jugar aquí'. No tiene ningún sentido, porque entiende las cuatro posiciones y vamos a buscar las que sean más protagonistas en el equipo. Con quién rodeamos a Mikel o a Barrene o a Take o a Karrika para que funcione. Eso es lo que estamos probando ahora. Entender cómo juega este con este y con este porque eso nos da unas cosas. Esa relación de los jugadores es la clave para progresar y crecer. El cómo la relación de los jugadores nos dan cosas que queremos.

«No veo ninguna necesidad de fichar a un delantero de 20 goles»

- ¿El club busca tres refuerzos, uno por línea o pueden ser dos atacantes?

- Eso sería demasiado fácil decirlo. No va a ser así. Prefiero ver qué oportunidades tenemos, cómo se va quedando la plantilla en función de lo que vayamos haciendo, qué vamos sintiendo de lo que tenemos, percibimos una ilusión gigante entre los que están… Sigo pensando que necesitamos poner el talento que hay dentro y ponerlo a jugar, que florezca. A partir de ahí, en función de lo que vayamos haciendo las piezas se van a ir moviendo. No es tan sencillo hablar de un fichaje por línea, es que igual no es así porque las sensaciones que percibimos en él durante el proceso nos dicen que no hace falta o que necesitamos hacer dos refuerzos en una línea. No va por ahí, me parece que va por las sensaciones que vayamos teniendo, las relaciones de los jugadores y qué sentimos de las necesidades del equipo.

- Es un debate abierto

- La pretemporada abre debates y los va cambiando en el camino. De las certezas y del estadio que habíamos hecho, lo más importante es lo que yo voy sintiendo en el día a día y esto acaba de arrancar. Por mucho que hiciéramos una fotografía y hemos hecho un montón de trabajo previo, me parece que el día a día nos marca muchísimo a todos. Una cosa es Sergio como aficionado en el asiento de Anoeta viendo a los jugadores y otra sintiéndolos dentro. No sé si hay mucho cambio, pero hay jugadores a los que percibo diferente. Eso me ayuda a ir generando conversaciones para ver qué podemos hacer.

- Venimos de un drama con el gol, ¿es su prioridad solucionarlo?

- Es una prioridad absoluta porque para ganar partidos necesitas hacer gol. Creo que los entrenadores buscamos el equilibrio para no conceder, pero a la vez ser propositivos, como saben los que me conocen. Yo quiero hacer gol y vamos a buscarlo. Vamos a intentar ser un equipo agresivo, no sé si contra todos los rivales o iremos viendo cuáles son nuestras virtudes y cómo las ponemos, pero la idea es hacer gol. Aunque también siento que muchos jugadores no estuvieron en sus números de goles, pero en otros momentos sí han demostrado esa capacidad. No es que no la tengamos. 'Hay que firmar gol porque no lo tenemos'. Si te pones a analizar uno a uno hay un montón de jugadores para anotar 8-10 goles. Hay que buscar esa versión. Y eso tiene que ver con las relaciones que hemos hablado, con el cómo somos capaces para que este multiplique a este y este al otro… para que en vez de seis ocasiones, hagamos diez. Así estaremos cerca de marcar.

- ¿Entonces?

- No veo ninguna necesidad absoluta de fichar a un delantero de 20 goles. Ojalá eso pase, pero con los de dentro tenemos la capacidad para que asuman esa responsabilidad. Que los cinco jugadores que juegan más cerca de la portería deben asumir el rol de que tengo que hacer gol, que los defensas a balón parado también busquen el gol… Es que es un tema general de todo el equipo. Que los laterales tiene que llegar del lado contrario y ver puerta. Que no es solo responsabilidad del delantero centro. Sería un error que asumieran solo esa responsabilidad Carlos, Umar o Karrika. Sería un error. Todo el mundo que participa en el juego ofensivo debe asumir esa responsabilidad.

- ¿Cuáles son sus expectativas y que le dice a una afición acostumbrada al caviar de la era Imanol?

- Que seguimos teniendo esa ambición, que queremos seguir ahí, que no nos ponemos límites, que es una tontería rebajar esa expectativa. Luego el equipo se va a ir construyendo, vamos a empezar a competir y veremos quiénes somos. Es difícil saber cómo vamos a estar dentro de seis-ocho meses. Eso hay que ir construyendo. Podemos hablar a la gente de fuera de esa expectativa. Nos va a ir viendo en el día a día y eso es lo que somos. El equipo tiene ambición, el grupo de jugadores también, el club cada día que salimos a hablar mencionamos esa ambición, pero la realidad de lo que va a sentir la gente de fuera es lo que vamos a hacer en el día a día nosotros. Y esos somos nosotros. Cómo construyamos ese camino y cómo lo vayamos pisando es lo que vamos a transmitir a la gente. Más que con la palabra, que también está bien, pero las sensaciones son las que transmita el equipo en el campo, en la competición y la energía que transmitan los jugadores. Ojalá sea grande e impregne a todo el mundo.

- ¿No percibe que tras la salida de Zubimendi, vaya a haber más salidas?

- Se habla de la salida de Martin porque es influyente, era importante, pero lo que siento es que va a haber una oportunidad para muchos jugadores. Viendo ese agujero que deja Martín tiene que ser ilusión para jugadores que quieran tener ese estatus, yo lo veo como una cosa positiva. Estoy convencido de que habrá jugadores que den el paso, que digan estoy aquí y puedo ser el mediocentro de la Real. En cuanto a si habrá salidas, esos jugadores que son referentes, tienen que serlo. Ser referente es sentir que tengo un peso en el grupo y tengo que ser capaz de que esos que tengo a mi alrededor den un paso adelante.

- Insisto, ¿cree que saldrá alguien más de los referentes?

- Yo creo que no va a salir nadie más.

- Dio la sensación de que Kubo pedía jugadores de calidad antes de que empezara la Liga. ¿Está de acuerdo con que hacen falta futbolistas de calidad?

Kubo lo relaciona con ambición y sentirse dentro, más protagonista para su juego. Lo que tenemos en la cabeza son jugadores de calidad, aquellos que pensamos en introducir dentro del grupo son futbolistas que nos tienen que ayudar, jugadores que entendamos que son ellos. Creo que de ahí todo el mundo piensa parecido, no solo Take. Vamos a hacer pocas cosas, pero las que hagamos tienen que ser un salto de calidad y tienen que ayudar a los de dentro. El club siempre trabaja en la referencia de fichajes para hacer una plantilla completa.

- ¿Entiende que la gente se pueda sentir nerviosa con que no se cierren esas llegadas? ¿Cree que será pronto?

- Entiendo que la gente tenga un punto de nerviosismo, es lógico, la gente quiere cosas nuevas y quiere sentir que hay cambios y lo entiendo. Si fuera aficionado diría algo parecido. Mi mensaje es que la gente esté tranquila, que vamos a hacerlo, que el mercado tiene sus tiempos y que a veces no es como te gustaría que fuese. Los ritmos se marcan, si os fijáis, salvo los equipos del Mundial el movimiento es escaso, algunos han firmado pero el ritmo del mercado no lo puedes elegir o lo que te gustaría que fuese. Vamos a ir poco a poco y pisando hacia adelante y ojalá que dentro de poco podamos estar más completos.

- En cuanto a objetivos, ¿da miedo hablar de Europa, o qué meta le pone el club?

- No me da miedo hablar de nada, porque siento que esta plantilla en los últimos años ha demostrado que puede estar ahí peleando por eso. En ese sentido no tengo miedo, pero no tiene sentido hablar de Europa porque tenemos que reconstruir, avanzar, hay cambios y tenemos que ver la evolución que tienen. El cambio de jugadores, será una plantilla diferente a la de los últimos años... Eso tenemos que caminarlo. A medida que vayamos avanzando tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos, pero no queremos marcarnos una meta menor.

- ¿El club no le pone un objetivo mínimo?

- El club tiene la misma ambición que tiene la plantilla y que tiene el entrenador, no queremos rebajar eso. Igual luego durante el camino... ¿Pero desde el punto de partida, sin arrancar? Me parece que sería un error rebajar la meta. La plantilla es lo suficientemente ambiciosa como para decirles nada sobre esa ambición, saben que tienen que pelear por estar lo más arriba posible.

«Más de lo que le falta, hablamos de un punto de energía en el centro del campo. En los momentos sin balón»

- En cuanto a los fichajes, la tardanza al primero que le perjudica es a usted. ¿No le pone nervioso?

- Entiendo lo que dices, pero es parte del trabajo. Si te digo lo que me gustaría es que todos los jugadores, los 25 que nos vamos a quedar más los del Sanse, entrenando el día 7 y poniendo todo encima de la mesa. Seguramente sería ganar tiempo, pero la realidad es que no se puede, es imposible. A medida que va pasando el tiempo, vamos tratando de ir construyendo. Las vacaciones de los jugadores han sido diferentes, hemos terminado y empezado en diferentes fechas. A Japón me hubiese gustado traer a todos, pero no ha podido ser. ¿Por qué? Porque los que hemos dejado en casa creo que van a estar más preparados cuando vengamos del viaje a Japón. Hemos traído a todos los posibles. El objetivo es ganar tiempo, pero lo que le gustaría al entrenador sería otra cosa, pero te tienes que adaptar. Eso es para todos los equipos por igual.

- No le ha dicho al presidente entonces que el fichaje de un centrocampista es prioritario.

- Esas conversaciones existen, pero veo al club moviéndose y haciendo el esfuerzo y trabajando mucho para que todos estemos contentos.

- Ha sido claro en el diagnóstico del delantero y el centrocampista, ¿en qué perfil de fichaje para la defensa piensa?

- Veo al equipo sólido atrás. Más allá del partido de pretemporada. La Real ha sido sólida a nivel defensivo durante los últimos años, ya tiene una base y son los mismos jugadores. Podemos mejorar, pero la base es sólida que va a dar el nivel y está comprometido. A mí eso me deja tranquilo. No veo prioritaria ninguna de las tres posiciones. Vamos a tratar de mejorar, de avanzar, pero no veo súper prioritario nada porque tenemos de todo. Eso ya se lo he transmitido a Jokin y a Erik. Me siento cómodo con lo que tengo, vamos a tratar de mejorar y crecer, pero eso siempre lo va a hacer el club.

- ¿Atrás se le ve más tranquilo?

- Si os fijáis, atrás tenemos todos los perfiles. Central zurdo con salida de balón, Jon Martín, perfil de juego aéreo, Aritz es polivalente y puede jugar en los dos perfiles y además tiene veteranía y responsabilidad de ser capitán también, e Igor, que es el jugador que seguramente más protagonismo ha tenido durante los últimos años siendo referencia en la Real. Todos los perfiles están cubiertos.

- El aficionado de la Real quiere fichajes. ¿Qué le diría al realzale a estas alturas de la pretemporada?

- Que estamos en pretemporada. Que estén tranquilos, que pronto verán un equipo diferente. Todavía estamos en construcción. Seguro que vamos a llegar perfectamente a la jornada 1 de liga.

- ¿En qué ha notado el cambio al ser entrenador de la Real Sociedad?

- En el número de ruedas de prensa que hago en los partidos. Seguramente sea lo que más me cuesta. Siento que en el resto es todo muy parecido. Es verdad que el contexto de fuera cambia. Con respecto al día a día, es muy parecido. El número de personas que necesitas te lleva un tiempo a nivel de gestión y organización. Menos mal que he tenido dos meses para organizarlo todo. En el resto, no he tenido la sensación de que sea muy diferente. Yo, por lo menos, no he sentido que sea así. No me lo he tomado diferente.

- Antes entrenaba a chavales y ahora tiene estrellas.

- Yo no he sentido eso. Entiendo que hay vestuarios y vestuarios. El de la Real no es un cúmulo de estrellas. Hay diferentes jugadores con diferentes caracteres. Pero no considero que sea muy diferente al del Sanse. En el filial hay de 17 a 23 años y seguramente en el primer equipo haya edades más avanzadas. Pero no he sentido que haya una colección de estrellas.

- ¿Qué es lo que más le está costando?

- De verdad que lo que más me cuesta es hablar con Jon Ander (Munduate, jefe de prensa de la Real Sociedad) y que me diga: 'Tienes que hablar dos veces aquí antes del partido, tres después en otro sitio…'. Me tengo que adaptar a eso. Con todo lo demás siento que estoy cómodo.

- ¿Y de lo que más disfruta?

- Estoy disfrutando muchísimo del día a día. Lo siento como una oportunidad, como un lujo. Me he marcado disfrutar del camino y está siendo una barbaridad.

- ¿Qué cambios plantearon? ¿Era uno de los objetivos volver a ser un club feliz?

- Yo voy a intentar ser yo. No voy a cambiar muchas cosas. Lo que he sentido por parte del club, de Jokin y de Erik ha sido ilusión. Es la palabra. La energía de no estar parados, anclados. El club siempre está pensando hacia adelante, en el futuro, en todas las decisiones. El club está preparado. Venimos de una racha del equipo en Europa, de sentir que era fácil. Pero el año pasado te puso en el sitio y te hizo ver que a poco que bajes el nivel el resto de equipos te ponen en tu sitio. El objetivo no es cambiar demasiadas cosas, es hacer un equipo competitivo. Todos los jugadores tienen que sentir que pueden jugar cada fin de semana. Que cuando lleguemos a dar la alineación, muchos piensen que pueden ser titulares. Podemos transmitirlo desde aquí, pero lo importante es el campo.

- ¿Qué supone el ascenso del Sanse a nivel prestigio para un entrenador que llega del Sanse?

- No me fijo en lo que dice la gente. Me quedo con que si el club me ha elegido a mí es porque tiene la confianza en ello. Luego veremos cómo va todo. En ese sentido, no escucho lo de fuera. Me centro en hacer mi trabajo lo mejor posible. Lo primero, estaba Iosu Rivas en el banquillo. Los dejé tranquilos. Yo me centro en lo que tengo que hacer en el día a día. El ascenso ha sido un cierre a tres años. Hemos crecido y le hemos dado un mejor producto al jugador. Hemos disfrutado del día a día y hemos intentado ser más profesionales. El mérito ha sido de los jugadores. Algunos, que sentíamos que no tenían tanta proyección, han acabado demostrando y consiguiendo algo más difícil. Cada año de Sanse sentimos que pueden pasar muchas cosas, Depende de cómo te adaptes a la categoría puede variar todo. El vestuario te empujaba cada día.

