Sergio: «Me gusta la ambición con la que habla Take, pero tenemos mucha más calidad de la que él dice»

B. Barreto Enviado especial a Japón Martes, 22 de julio 2025, 10:46 Comenta Compartir

Take Kubo disputó ayer sus primeros minutos a las órdenes de Sergio en el amistoso ante V-Varen Nagasaki en el que el equipo txuri-urdin perdió por la mínima (1-0). Tras el encuentro, el futbolista japonés -llamado a ser uno de los pesos del vestuario tras la marcha de Zubimendi- se mostró crítico con la falta de refuerzos «con experiencia» que compensen las salidas de jugadores como Martin este año o de Merino y Le Normand la pasada campaña.

Preguntado por estas declaraciones, el entrenador de la Real Sociedad ha indicado que «me gusta la ambición con la que habla Take, y él habla de ser un referente, que también me gusta. No estoy de acuerdo con él en cuanto a la calidad de la plantilla, tenemos mucha más calidad de la que él habla». A partir de ahí, Sergio ha asegurado que desde el club van a hacer «todo lo que podamos para que él sienta que somos competitivos».

Las reflexiones del japonés llegaron tras el pitido final del encuentro ante el V-Varen, de la segunda división japonesa, en la que la Real demostró que aún le queda mucho trabajo por hacer. Sergio ha explicado que «no se puede relacionar con un partido de pretemporada con el contexto que será en la jornada 1 ante el Valencia. Hay cosas que me gustan, pero habla (Take) de jugadores que llegaron a la Real siendo muy jóvenes. El mismo Take ha sido referencia pero llegó jugando poquito en Mallorca o Getafe. Todo eso se puede construir. Cuando habla de gente joven, dentro del vestuario hay suficiente madurez y todos los perfiles. Tenemos gente para entender situaciones complicadas, otros más jóvenes que tienen ímpetu y luego gente que lleva tiempo en la plantilla. Me gustan esos perfiles y a partir de ahí tenemos que sumar».