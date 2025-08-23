Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel El cuadro catalán le ofrece un contrato para varias temporadas y en caso de aceptar se abriría una puerta para la llegada del venezolano

Miguel González San Sebastián Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

El mercado afronta la recta final y la Real mantiene varios frentes abiertos, tanto en lo que se refiere a las salidas como a las llegadas. El nombre del que más se ha hablado este verano es el de Sadiq Umar, no en vano el club invirtió 20 millones en su fichaje hace tres años y todo lo que se mueve a su alrededor siempre genera expectación. Son muchos los equipos que han preguntado por su situación en estas semanas y ahora que se van consumiendo los días ese interés comienza a cobrar cuerpo en forma de distintas ofertas. La última de ellas, la del Girona.

Este periódico ya informó el pasado día 6 de que el Valencia había presentado una propuesta en Anoeta por su cesión, que contaba con el visto bueno del jugador. Sin embargo, fue muy inferior a la que llegó en enero pasado desde la capital del Turia y consiguió el préstamo del nigeriano en el mercado de invierno, por lo que la Real no la aceptó. Como referencia, la temporada pasada el conjunto ché abonó millón y medio más su ficha por la segunda vuelta y esta vez la oferta apenas llegaba a la mitad por todo el curso.

El Valencia contaba en ese primer movimiento con la voluntad del jugador de recalar allí después de la buena actuación que tuvo en su etapa en Mestalla, donde marcó seis goles en apenas 19 partidos, pero se olvidó de que también debía ponerse de acuerdo con la Real, que por esa oferta no estaba dispuesto a desprenderse de él.

Como ya publicó DV hace varias semanas, otros clubes como el Celta, Alavés y Girona también habían preguntado por él y ha sido este último el que ha apostado fuerte ahora por su llegada. La novedad con respecto al Valencia, es que el conjunto catalán quiere hacerse con sus derechos en propiedad y persigue un traspaso. Sadiq lo sabe porque el Girona ya le ha hecho llegar una oferta para vincularse a la entidad de Montilivi durante varias temporadas que ahora analiza. Es verdad que hasta el momento su deseo era recalar en el Valencia, donde cuenta con la confianza de Corberán, técnico al que ya conoce, pero salvo que mejoren de forma importante la primera oferta, tendrá que explorar nuevas alternativas y una es la del Girona.

Operación a tres bandas

En el caso de que el delantero acepte la propuesta gironí, se abriría la puerta a la llegada de Yangel Herrera en una operación que habría que cuadrar a tres bandas. El venezolano, compañero de Aramburu en la selección, ve con buenos ojos la opción de recalar en Donostia a sus 27 años. Sergio ha pedido al club un futbolista para la zona ancha «con energía» y él responde a este perfil de jugador consistente y agresivo. De hecho, en el Girona es uno de los hombres de confianza de Míchel.

Si cada club alcanza un acuerdo con los futbolistas en cuestión, esto es el Girona con Sadiq y la Real con Yangel, quedaría resolver la cantidad que abonaría el conjunto txuri-urdin por la operación. Yangel tiene un valor de mercado en torno a los 15 millones y Sadiq de unos 5, pero el montante final a pagar podría ser inferior a esos diez millones. Pero todo pasa porque el nigeriano acepte jugar en el Girona.