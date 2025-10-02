La rueda de prensa de Oyarzabal, en directo
El capitán de la Real habla sobre la actualidad de la Real Sociedad a tres días de otro partido vital, el que enfrenta a los txuri-urdin con el Rayo Vallecano
San Sebastián
Jueves, 2 de octubre 2025, 13:30
Mikel Oyarzabal, el gran protagonista en la sala de prensa de Zubieta este jueves. El capitán de la Real Sociedad comparece este jueves para abordar la actualidad txuri-urdin y hablar sobre la situación del equipo, ahora en puestos de descenso, y del partido ante el Rayo Vallecano en Anoeta, considerado vital en el devenir del equipo.
13:44
¿Jugadores desconectados?
Todos debemos estar conectados, los que juegan y los que no. Debemos hablar todos. Todos somos muy importantes y tendremos nuestros importantes porque el año es largo.
13:43
Por qué está la Real así
Jugadores nuevos, entrenador nuevo, staff nuevo. Todo tiene complicaciones hasta ponerlo marcha de nuevo. Hemos merecidos más puntos, pero no ha podido ser. Queremos ganar el domingo e irnos de otra manera al parón.
13:42
Su partido 405
Mikel Oyarzabal buscará su gol número 118 en su partido 405 encuentros oficiales en la Real Sociedad. Ha comenzado bien la temporada.
13:37
A Yangel Herrera le han hecho pasillo en Zubieta
🤩 Qué ganas teníamos.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 2, 2025
Primer entrenamiento de Yangel con el equipo 💙 pic.twitter.com/MoTn3zROYr
13:34
La presencia con todos de Yangel Herrera ha sido la gran novedad en un entrenamiento en el que también han participado Take Kubo, Luken Beitia y Alberto Dadie
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/yangel-herrera-entrena-20251002131720-nt.html
13:22
Urgencias antes del parón
Mikel será convocado mañana por la selección española para los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Bulgaria los días 11 y 14 de octubre. Pero para él la gran prioridad es ganar al Rayo Vallecano este domingo. En el anterior encuentro en casa, ante el Mallorca, fue el autor del gol partita
12:28
Eguerdi on!!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, en vísperas de otro encuentro muy trascendente como el del domingo ante el Rayo Vallecano.
