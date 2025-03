Rúben Amorim: «La Real es un equipo intenso, con experiencia y jugadores internacionales»

Rúben Amorim ha comparecido en la tarde de este miércoles acompañado del defensa central Matthijs De Ligt. El técnico del Manchester United no ha lamentado ... las bajas de jugadores importantes como Maguire y Ugarte y cree que trae un equipo capacitado para hacer un buen partido en Anoeta. «Traemos gente con bastante experiencia y pensamos que jugando en la Premier estamos listos para competir contra cualquiera. La Real es un equipo intenso, con experiencia y con jugadores internacionales, pero estamos preparados».

Sobre las ausencias de Maguire y Ugarte ha señalado que «he preferido tener cuidado con ellos y por eso no han venido. Tenemos que tener cuidado porque no nos podemos permitir perder más jugadores para mucho tiempo. No pueden jugar este partido porque estarían en un riesgo mayor de lesionarse».

Para el Manchester United, que es decimocuarto en la Premier, ganar la Europa League es la principal oportunidad de jugar la Champions la próxima temporada, aunque Amorim no piensa en ello. «No es crucial para el futuro del equipo ganarla, aunque para nosotros ahora es una diferencia enorme disputarla porque estamos fuera de las copas y muy retrasados en la liga. Jugar la Champions tampoco es algo obligatorio para fichar buenos jugadores para el futuro porque el Manchester puede llamar a cualquiera aunque no esté en la Champions. Hay cosas más importantes ahora que tenemos que hacer que ganar títulos».

El entrenador de los 'diablos rojos' cree que su equipo ha mejorado en los últimos partidos y está fabricando más opciones en ataque. «Ha habido partidos en los que no hemos tenido ocasiones, pero en los últimos hemos tenido más la posesión y hemos creado ocasiones para haber marcado. Cuando haces gol tienes menos presión y juegas mejor».

A pesar de la mala racha que atraviesa el conjunto inglés, Amorim no está asustado por una posible destitución. «Tenemos que pensar como club en un proyecto a largo plazo, no resolver las cosas pensando a corto. Pensar en que si ganamos la Europa league vamos a estar en una posición u otra el próximo año en la Premier no sirve de nada. Yo quiero demostrar que tengo confianza en quienes están en el club y mostrar una imagen de club. Sé que todo depende de los resultados y que hay que ganar los partidos. Sé que hay consecuencias cuando no se ganan los partidos. Con estos resultados estoy frustrado pero tengo confianza».

Cuestionado por si ha pensando cambiar su sistema por lo mucho que le está costando a sus jugadores adaptarse a él, apunta que «el sistema no es el dibujo, es la forma de jugar. Lo podemos hacer con tres defensas o con un centrocampista bajando. El problema de nuestro equipo no es el dibujo. Tengo una plantilla y una idea en la que tengo mucha confianza y no la voy a cambiar. Es mi forma de ver el fútbol. Si ganamos o no con ella ya veremos».

De Ligt, jugador con un pasado en clubes como el Ajax, Juventus y Bayern Munich que ha llegado esta temporada a Old Trafford, admite que «no estamos donde quería y eso genera presión y críticas, pero no es diferente a otros clubes en los que he estado en los que peleábamos por títulos. No creo que haya supuesto un gran impacto, aunque obviamente esperaba estar algo mejor, pero es la Premier. No podemos estar al 99% porque pierdes partidos. Hay partidos en los que no hemos sido lo suficientemente buenos y estamos trabajando para ser mejores y ser competitivos. Ahora queremos demostrar nuestro valor en Europa, donde no hemos perdido aún».

El central holandés tiene mucha ilusión depositada en este torneo pero quiere paso a paso. «Si ganamos el torneo nos clasificamos para la Champions, pero el objetivo es ganar mañana e ir partido a partido. No es un torneo que se pueda ganar automáticamente. Nuestra preocupación mañana es sacar un buen resultado».