El tridente desafilado de los 'Diablos Rojos': las 10 curiosidades del Manchester United

Viene un gigante a Anoeta, aunque en sus horas más bajas de los últimos 30 años. Cuentan que 1.000 millones de personas en el ... mundo, una de cada ocho, es hincha del Manchester United, por lo que muchos ojos del 'planeta fútbol' enfocarán hacia Anoeta este jueves, pese a que el equipo de Ruben Amorim es una fábrica de frustraciones en la actualidad y Old Trafford, otrora 'Teatro de los Sueños' ha devenido en el 'Teatro de las Pesadillas'. 450 empleados del club despedidos en dos años es la muestra de la degeneración de un club que ve en la posibilidad de ganar la Europa League la gran oportunidad de arreglar una temporada espantosa.

1 Casi 150 años de existencia

El Manchester United cumplirá 150 años en 2028, ya que se fundó en 1878, pero no lo hizo con su nombre actual. Nació con la denominación de Newton Heath LYR Football Club y así permaneció hasta el inicio del Siglo XX, cuando J. H. Davies tomó las riendas del club y decidió rebautizarlo como Manchester United.

Fue el propio J. H. Davies el que salvó al club de la bancarrota en 1902 y comenzó a guiarlo a la elite de la Premier. Otra de las vicisitudes históricas que sufrió fue la necesidad de pedir prestado el campo a su eterno rival, el City, cuando durante la Segunda Guerra Mundial bombardearon su estadio, Maine Road, uno de los dos que tuvo antes de mudarse definitivamente a Old Trafford.

2 Un valor de mercado de 724 millones

Como equipo de elite de la Premier League, el valor de mercado de la plantilla del Manchester United es muy elevada, pese a que en este momento no esté plagada de estrellas como en varias épocas del pasado. A 724 millones de euros se eleva su cotización, aunque en este ranking ha caído hasta la sexta plaza de la Premier League. Es el último del Big-Six de Inglaterra en lo que se refiere a valor global de sus jugadores, por detrás del City, Arsenal, Liverpool, Chelsea y Tottenham, en ese orden.

Por ejemplo, en la campaña 2022/23, ese valor de mercado era sensiblemente superior. Este techo histórico se ubicó en los 847 millones de euros. Ahora son 123 menos. Los jugadores con mayor caché son Hojlund (60 millones), Bruno Fernandes (55), Mainoo (55), Leny Yoro (55), Ugarte (50), Lisandro (50) y Garnacho (50).

En los últimos 10 años, el Manchester United es el tercer club de mundo que más dinero ha gastado en fichajes, un total de 1.970 millones de euros. Su fichaje más caro fue el de Pogba por 120 millones en 2016. Sólo el Chelsea y el Manchester City han invertido más recursos en incorporaciones en la última década.

El valor de mercado de la Real Sociedad asciende a 421 millones. Los jugadores mejor valorados son Zubimendi (60), Kubo (40), Brais (35), Oyarzabal (35) y Aguerd (35).

3 ¿Por qué se llaman 'Los Diablos Rojos'?

Todos los futboleros saben que a los jugadores del Manchester United se les conoce como los 'Diablos Rojos', pero quizá pocos sepan que el origen de esa denominación está en el rugby y en una desgracia aérea. El 'culpable' de ello fue el laureado y legendario entrenador Matt Busby, quien llevó con notable éxito las riendas deportivas del equipo mancuniano entre 1945 y 1969.

En los años 50, el United era una máquina de jugar al fútbol y esto lo tradujo en títulos y en una creciente pasión de una afición que comenzó a denominar a esta joven tropa que apenas superaba los 22 años de media como los 'Busby Babes'. No obstante, tras el trágico accidente aéreo de Múnich de 1958, en el que fallecieron 23 personas y entre ellas ocho jugadores del United, el propio Busby quiso buscar otro apodo que abriera una nueva era e hiciera comenzar a olvidar el trauma del hecho luctuoso. Poco después de esa catástrofe aérea, jugó en Old Trafford el equipo de rugby del Salford, denominados 'Les Diables Rouges' tras una gira que hizo por francia en 1934. El entrenador del United lo quiso adoptar para su equipo y pronto caló en la hinchada. Así, la imagen del diablo está integrada en el escudo del club de Manchester desde 1970.

4 La leyenda y la maldición del dorsal '7'

George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo son algunas de las principales leyendas del Manchester United que han lucido el número '7' en la camiseta de los 'Diablos Rojos'. «Si hubiera nacido feo, nunca habríais oído hablar de Pelé», es una de las frases míticas de Best, iniciador de esa saga genial, tan mago con el balón como travieso fuera de los terrenos de juego, donde llevó una vida disoluta, en la que se entregó a todos los placeres.

No obstante, el peso de ese dorsal ha terminado aplastando a sus portadores. Los jugadores del United que lo exhibían dejaron de estar tocados por los dioses del fútbol y comenzaron a ser devorados por sus demonios. Hay futbolistas que llegaron con la vitola de estrellas, que quisieron volver a dar lustre a esa camiseta con el '7' y que acabaron estrellados. La lista comienza a ser extensa: Michael Owen, Memphis Depay, Ángel Di María, Alexis Sánchez, Edinson Cavani y el propio Cristiano Ronaldo tras su retorno.

¿Quién lleva ahora ese dorsal legendario y maldito al mismo tiempo? Mason Mount. ¿Qué ha pasado con este jugador? Que está fuera de combate por lesión. Con 26 años, lleva un gol y una asistencia en 32 partidos en año y medio en el United, al que llegó procedente del Chelsea. Ha sido 36 veces internacional con Inglaterra, pero no lo es desde que es un 'Diablo Rojo'.

5 El campo más grande de la Premier League

Los 'realzales' lo conocen bien porque su equipo ha jugado allí en tres ocasiones, aunque en una de ellas no pudo ir nadie a causa de la pandemia. Se trata de Old Trafford, el llamado 'Teatro de los Sueños', que pasa por ser el campo de la Premier League con una mayor capacidad. Lo podrán comprobar los más de 2.000 aficionados de la Real en el partido de vuelta del próximo 13 de marzo.

El majestuoso estadio del United tiene una capacidad para 74.879 espectadores, de ahí que el club mancuniano pudiera enviar casi 4.000 localidades para el choque de vuelta a la Realm, aunque se hayan despachado la mitad. En el ranking de coliseos más grandes de la liga inglesa le siguen el Tottenham Hotspur Stadium (62.850 espectadores), el London Stadium, donde juega el West Ham (62.500), el Emirates Stadium del Arsenal (60.704), el Etihad Stadium del City (55.017) y Anfield Road del Liverpool (54.074).

En semejante escenario, la Real ha cuajado buenos partidos. Los tres que allí ha disputado se saldan con un triunfo txuri urdin (0-1 con gol de penalti de Brais en la campaña 2022/23), un empate (0-0 en 2021) y una derrota (1-0 en 2013).

6 Maguire, un capitán convertido en meme

En unas temporadas, Harry Maguire pasó de ser un estimado capitán al centro de los críticas y objeto de los memes en el Manchester United. Durante años, fue el central más caro de la historia del fútbol, toda vez que el laureado club inglés abonó la friolera de 85 millones de euros por él en 2019 al Leicester City, equipo al que pertenecía cuando facturó un gran mundial con Inglaterra en 2018.

Maguire se convirtió pronto en capitán de los 'Diablos Rojos' por su experiencia y su ascendencia en el resto, pero también fue la diana de las críticas y la diana del choteo de propios y extraños por algunos errores de bulto y autogoles impropios de jugadores de ese nivel. Maguire no viaja por lesión a Donostia y la afición de la Real, lejos de celebrarlo, lo lamenta. Esa lentitud en la ejecución y sus habituales pifias hacían concebir más esperanzas.

Sólo hay que revisar las redes sociales y 'Youtube' para ver que Maguire se ha convertido en un meme, en una parodia de sí mismo. Ya los hinchas del Leicester City le dedicaron una canción que quizá no gustaba demasiado al central, con la melodía de 'La Bamba': «Harry Maguire bebe vodka, bebe jagger y su cabeza es jodidamente grande».

7 El club más laureado de Inglaterra

Esta misma temporada le pueden cazar, pero en este momento, el Manchester United pasa por ser el club más laureado de toda Inglaterra, el que más títulos de la Premier League exhibe en su currículum: 20. Le sigue muy de cerca el Liverpool, que acumula 19 y que es líder destacado en la presente campaña, por lo que tiene todas las trazas de abrazar la 20ª.

Curioso lo que sucede con el Manchester United, que además ha ganado tres veces la Champions League (1967/68, 1988/99 y 2007/08) y tiene una Europa League (2016/17), que es su último título, una Supercopa de Europa (1991), una Recopa (1990/91), una Copa Intercontinental (1999), un Mundial de Clubs (2008), 13 FA Cup, 6 Copa de la Liga y 21 Community Shield. El United alzó por última vez el título de la Premier en la campaña 2012/13, hace 12 años. Desde entonces, la han ganado otros equipos como el City (8 veces), el Chelsea (2), el Liverpool (1) y hasta el Leicester City (1).

Y es que desde que la liga inglesa se denomina Premier League, en la campaña 1992/93, y hasta esa campaña 2012/13 de su último entorchado, el United fue el claro dominador del balompié británico. Ganó 13 títulos de 21 y se convirtió en el equipo de referencia de Inglaterra y casi del mundo.

8 «El peor United de la historia»

La Real es el favorito para ganar este partido de ida de los octavos de final de la Europa League según los pronósticos de las casas de apuestas y la Inteligencia Artificial, pero el favorito para la eliminatoria sigue siendo el Manchester United. Y eso que vive sus peores momentos deportivos de los últimos 30 años.

«Seguramente estamos siendo el peor equipo de la historia del Manchester United; tenemos que reconocerlo e intentar cambiarlo». Son las palabras que lanzó el propio entrenador del United, Ruben Amorim, hace mes y medio. El portugués sustituyó a Erik Ten Hag en noviembre y está muy lejos de haber podido enderezar el rumbo. Es el técnico que peor promedio de puntos presenta desde la traumática salida del mítico Ferguson en 2013.

El United fue tercero en la liguilla de la Europa League, el único equipo que no perdió, pero es que es el 14º clasificado en la Premier League, con 33 puntos en 27 partidos. Serían números de equipo que pelea por no descender a la Championship si no llega a ser porque los tres últimos clasificados están ya casi desahuciados con 17 puntos (Ipswich y Leicester City) y 9 el colista Southampton.

9 Marcados por la tragedia de 1958 y un reloj parado

Lo primero que se ve cuando uno llega a Old Trafford, el campo del Manchester United, es un reloj parado. Múnich, las 15.04 horas de un 6 de febrero de 1958. La tribuna sur del 'Teatro de los Sueños' se llama Sir Bobby Charlton stand en honor al más conocido superviviente de una catástrofe aérea que marcó la historia del club.

En 1958, las pésimas condiciones meteorológicas provocaron un trágico accidente aéreo en Múnich que causó la muerte de 23 personas, entre ellas ocho jugadores del Manchester United. Eran Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor y Liam Whelan. Duncan Edwards sobrevivió en primera instancia, pero falleció días más tarde al no poder recuperarse de las graves heridas sufridas. Todo ello supuso un trauma entre la afición mancuniana y el fútbol europeo.

10 Bruno Fernandes, una máquina de hacer y crear goles

Bruno Fernandes pasa por ser el líder, el alma, el icono, el crack, el capitán y el creador de goles del Manchester United. Es casi la única luz que ahora mismo arrojan los 'Diablos Rojos'. Si el equipo mancunaino todavía figura entre los favoritos para ganar la Europa League, es porque tiene un abanderado que siempre que sale al terreno de juego se bate el cobre para defender el honor de los suyos y convertirse en un ejemplo.

Sus números en el Manchester United son un escándalo: 90 goles y 79 asistencias en 273 encuentros oficiales como 'Red Devil'. Desde que el club inglés abonó 65 millones de euros por él en enero de 2020 al Sporting de Lisboa, firma una tremenda media de 15 goles y 13 asistencias por campaña. Una barbaridad incluso para todo un United.