Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desde mi banda izquierda

Buen juego y agresividad

Roberto López Ufarte

Roberto López Ufarte

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:48

El Mallorca nos va a poner a prueba en una final donde uno de los dos equipos, el que no gane, tendrá serios problemas con ... el entorno. Quién diría que a estas alturas estemos cuestionando el trabajo que se realizaba desde el pasado año por el cuerpo técnico. Parece que solo el staff de ahora tiene problemas y no es así.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Buen juego y agresividad