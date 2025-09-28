El Barcelona tiene sus fisuras

Llega la Real a Barcelona después de la importante victoria conseguida contra un Mallorca que no tuvo ninguna opción frente a nuestro equipo. Las dos ... premisas que demandábamos, buen juego y agresividad, se cumplieron. Vimos buen juego y a jugadores como Brais y Soler que crecieron bajo el acompañamiento de Barrenetxea, que está en un gran momento, y de Kubo, que aunque no apareció mucho siempre es importante tenerlo en el campo. Sin olvidarnos de Oyarzabal, inagotable en su implicación.

En cuanto a la agresividad bien entendida de ir a por el balón o de reponerse a las adversidades, fue otro de los factores diferenciales gracias a la agresividad y concentración de Zubeldia y la mejora en el rendimiento y en la dureza de Caleta-Car, que falta nos hacía. Górriz también tenía cara de bueno, pero luego en el campo se convertía en un jugador importantísimo y duro.

Bienvenido sea el croata y la fuerza que demostró todo el equipo, porque ahora toca el Barcelona. Juega muy bien el conjunto de Hansi Flick, pero no nos tiene que asustar porque, como cualquier equipo, tiene sus fisuras. Vuelve Lamine Yamal, que habrá perdido algo de ritmo, pero siempre será un peligro por la banda derecha. Para mí lo mejor está en el centro del campo, con Pedri y De Jong capaces de marcar la diferencia. Estamos capacitados para contrarrestar ese peligro, y quizás haya que jugar con alguna pieza más en el mediocampo para superioridad de cuatro jugadores nuestros contra tres de ellos.

Creo de verdad que podemos poner en apuros al Barcelona. Hay que jugar sin miedo y con esa alegría que se tiene cuando se disfruta mientras haces las cosas bien. Es muy importante acabar el partido y que, pase lo que pase, todos salgan satisfechos de haberlo dado todo en el campo. Que luchen a muerte y que si el Barça gana, que gane sin haberse dejado nada en el tintero. Esa es la Real que poco a poco irá para arriba.

Y sobre Sadiq, me gustaría decir que en una plantilla hay que contar con todos. Si Sergio Francisco decidió sacarlo fue porque vio que podía solucionar algo, aunque no lo consiguiera. Pero lo intentó. Hay que apoyarle y confiar.