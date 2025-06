Los retos del nuevo Sanse de Ansotegi

No por esperado debido al resultado amplio de la ida deja de ser impresionante. El Sanse consiguió el domingo su tercer ascenso a Segunda para ... poner el broche a una temporada espectacular en la que ha vuelto al fútbol profesional. Con un amplio núcleo de casa, con cambio de entrenador por la promoción de Sergio, con un carro de bajas por nutrir potrillos al primer equipo... El Sanse ha podido con todo y más. Ahora queda lo más difícil. Seguir compitiendo en la élite pero sin parar de formar y estar cerca de los mayores. La celebración se dio en Zubieta con bebida, sushi y fuegos artificiales. Es hora de repasar algunas claves de la próxima temporada.

Continuidad en el bloque. Una de las principales características que va a tener el próximo Sanse es que el bloque que ha alcanzado la categoría de plata se va a mantener salvo algunos retoques. Si en principio el no ascenso podría precipitar la salida de algunos potrillos más veteranos cerrando así un ciclo, el hecho de competir en Segunda hace que el Sanse vaya a necesitar más de 20 jugadores para competir.

De momento, se dan por amortizadas dos salidas. Eder García y Manex Guibelalde –autor del gol de penalti– lo tienen hecho con el Athletic y salvo que haya alguna cláusula en sus contratos de que en caso de ascenso se cancele la llegada a Lezama cambiarán Segunda por jugar con el Bilbao Athletic en Primera RFEF. Dos futbolistas que no han sido titulares pero que todavía tenían margen para demostrar. Si la Real no los ha retenido, en todo caso, también quiere decir algo. El tercero es Mikel Goti, que como viene informando este periódico desde que renovara en abril, dará el salto al primer equipo. Del resto de futbolistas importantes, deberían seguir todos. Jugar con el Sanse en Segunda es una oportunidad magnífica para el próximo curso, pero también para el futuro puesto que seguro que muchos de los que no alcanzan el primer equipo tendrán opciones más que interesantes en una categoría importante como es la Liga Hypermotion.

El tándem Ansotegi-Agirretxe. Donde sí que se va a dar un cambio sustancial es en el banquillo puesto que los dos artífices del ascenso, Sergio como primer entrenador y Iosu Rivas como segundo, tratarán de devolver al primer equipo a Europa. El relevo, como sucede también cuando salen futbolistas importantes del primer equipo, sale de Zubieta. El tándem Ansotegi-Agirretxe se va a estrenar en un banquillo entrenando al filial en Segunda, un reto de máxima exigencia para los dos técnicos.

Ansotegi lleva años trabajando en la sombra para la oportunidad que le llega después de ser tercer entrenador de Imanol. También ha realizado trabajos de mejora individual en Zubieta. Algo similar le ocurre a Agirretxe, que ha terminado como segundo de Rivas y que vivió el ascenso desde dentro. Imposible tener una experiencia más estimulante para comenzar sus carreras como entrenadores, aunque tendrán que ir aprendiendo sobre la marcha al encontrarse con diferentes escenarios como le ha ocurrido a Sergio y a Iosu Rivas.

Jugarán en el Z7. Otra de las novedades la próxima temporada es que el Sanse cambiará de campo... aunque se mantendrá en Zubieta. El filial va a jugar sus partidos como local en Segunda en el nuevo Z7 que se encuentra ahora mismo en construcción. Esa es la idea del club y de momento no ha variado. El nuevo recinto, previsto para que juegue el equipo femenino y el Sanse, se encuentra ahora mismo en obras aunque en la Real confían en que pueda estar disponible para las primeras semanas de competición aunque, probablemente, con aforo reducido.

El nuevo campo estará equipado con unas instalaciones de primera y la mejora será sustancial. Por ejemplo, de los 1.300 espectadores actuales se asciende hasta los 4.000 mientras que también se construirá un parking y un espacio verde en los alrededores. Del mismo modo, el Sanse también tendrá todas las comodidades para competir en Segunda división puesto que el recinto cumplirá con todos los requisitos que establece LaLiga: capacidad de instalar cámaras para la retransmisión de partidos, iluminación, aforo, uso del VAR...

Algo más de seis millones. La Real va a ser el único equipo que tenga dos equipos en LaLiga, por lo que el club también va a ingresar dinero por el reparto de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Sanse. En los últimos años los equipos que han ascendido han percibido alrededor de seis millones de euros, una cifra que no debería varias demasiado también para el filial. Del mismo modo, eso también implica incrementar el sueldo de los futbolistas puesto que el salario mínimo en la categoría de plata asciende a 90.000 euros.

El Sanse conocerá el 1 de julio su calendario en el sorteo que realizará la RFEF mientras que ya hay fecha para el inicio de la pretemporada. Los potrillos regresarán al trabajo el lunes 14 de julio, aunque algunos empezarán la preparación con el primer equipo. Fraga, Goti y Mariezkurrena estarán seguro, mientras que no se puede descartar a Balda, Rupérez, Mikel Rodríguez, Marchal y Dani Díaz.

¿Fichar o no fichar?Una de las primeras decisiones que tiene que tomar Bretos es la de decidir si se van a incorporar o no futbolistas para el Sanse como se hiciera en 2021. Aquella vez se apostó por cesiones como las de Clemente, Valera o Cristo Romero, que salieron realmente mal. También recaló en Zubieta Pokorny. No se deberían dar fichajes veteranos, aunque sí que habría posibilidad de incorporar algún futbolista que juegue en el Sanse pero que esté proyectado al primer equipo. Todo está en una fase de debate.

En todo caso, casi el 100% del grupo será de casa con jugadores de mucho futuro dentro del club. La apuesta de la Real ha sido total durante los últimos años y eso se ha visto recompensado con renovaciones. Han pasado por el despacho de Anoeta en los últimos meses Mikel Rodríguez (2027), Rupérez (2027), Balda(2027), Marchal (2027), Goti (2028), Fraga (2029), Beitia (2029) y Mariezkurrena (2029). Todos ellos están bien blindados con cláusulas altas por lo que aunque continúen progresando con el Sanse en Segunda están bien atados. Con varios de ellos también habrá conversaciones en breve para ampliar sus contratos.