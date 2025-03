Repetir los 20 minutos buenos del jueves ante el Sevilla

Con todavía la digestión por hacer tras el empate ante el Manchester United en Anoeta, el feudo de Amara recibe nada más y nada menos ... que al siete veces campeón de la Europa League, competición en la que la Real se quiere hacer mayor. El rival que se pondrá esta noche enfrente (21.00 horas, Movistar LaLiga) tiene nada más y nada que menos que siete, y por mucho que en los últimos años al igual que el Manchester es un grande venido a menos, también merece su respeto.

El Sevilla, por historia, masa social e incluso por plantilla, debería estar mucho más arriba en la clasificación durante las últimas temporadas. Si bien es cierto que han tenido problemas, los hispalenses tan solo están un punto por detrás de una Real que disputa su último partido liguero delante de su gente antes del parón. Vencer supondría reforzar lo visto el jueves ante el United. Veinte minutos son suficientes para confirmar que el equipo todavía tiene una marcha más e Imanol dispone piernas frescas después de aplicar un sistema de rotación que no venía utilizando durante las últimas temporadas.

Al igual que ante los 'red devils', la principal duda continúa siendo un Zubimendi que si no entró el jueves en la convocatoria es porque debía estar horrorosamente mal de la gripe. Imanol reconoció que está mejor, pero que todavía apurará para saber si está para competir o no. En todo caso, y más con lo que viene, no sería sorpresa que descansara en favor de uno de los tres meritorios que han jugado como cuatro cuando el donostiarra no ha estado. Comenzó Olasasgasti, luego apareció Turrientes e incluso Marín cuajó unos buenos minutos defensivos encimando a Bruno Fernandes incrustándose entre centrales.

Turrientes tiene papeletas para continuar siendo titular después de sus dos buenos compromisos ante Barcelona y United, aunque si Zubimendi levanta la mano podría incluso jugar como interior. El donostiarra ya ha superado sus molestias en el isquio, aunque lleva tanta tralla encima que hay que ser cuidadosos con él. El que se ha caído de la convocatoria a última hora es Sucic, que forzó ante el United y han regresado esas molestias en la rodilla derecha debido a su esguince. El técnico indicó que no tendrá problemas para vestirse de corto el jueves en el decisivo partido europeo. Un alivio.

Imanol también está refrescando los interiores y ahora podría ser la oportunidad para Olasagasti, que viene jugando menos últimamente. La lógica invita a pensar que el acompañante será Brais, que cuando está bien la Real fluye a otra velocidad. El gallego le da empaque al centro del campo porque a Sucic todavía le cuesta algo más a nivel defensivo sin balón. La repetición de esfuerzos de Olasgasti o Marín si tiene la oportunidad podría ser importante esta noche ante el Sevilla.

El tridente ofensivo podría cambiar al completo respecto al choque del jueves. Sergio Gómez, que calentó pero no jugó, apunta a ocupar la banda izquierda para que Barrenetxea esté fresco. Algo similar se podría dar en las dos posiciones restantes después de los buenos minutos que sumaron juntos Óskarsson y Becker. El neerlandés le puso un gol cantado a su compañero, que no atinó en el remate. Oyarzabal y Kubo también acumulan mucha carga en las piernas y podrían descansar ante el Sevilla. En Nervión, en todo caso, ambos fueron los goleadores.

Parar a Lukebakio

La Real tendrá mucho ganado esta noche si consigue frenar a Dodi Lukebakio, referencia ofensiva hispalense pese a que parte desde banda derecha. García Pimienta tampoco dispone de un nueve goleador puesto que Isaac Romero es otro tipo de futbolista, por lo que en el Sevilla los tantos los pone Lukebakio. El belga es el máximo artillero del conjunto andaluz con once tantos, pero es que el segundo está muy lejos. Juanlu, lateral derecho de formación, está jugando ahora como interior en el 4-3-3 de Pimienta. Suma cinco.

Por otro lado, el Sevilla se ha movido bien en el mercado para incorporar a Vargas, que le ha cambiado la cara en ataque partiendo desde banda izquierda. El suizo es un puñal y también tiene gol. El centro del campo lo deberían formar Sow, Juanlu y Saúl, una medular de recorrido, con Pedrosa y Carmona en los laterales y Kike Salas y Badé en el eje. Nyland será titular, algo que no sucedió en el partido de ida en el Sánchez Pizjuán.