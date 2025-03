La reconversión de Mikel Oyarzabal: tres años de la lesión que partió en dos su carrera

Ángel López San Sebastián Lunes, 17 de marzo 2025, 11:35 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

Fue uno de los días más traumáticos de la historia reciente de la Real Sociedad. Durante la tarde del 17 de marzo de 2022, ... hoy hace justo tres años, una alerta fatídica sonó en los móviles de los informadores que cubren la información del equipo donostiarra. Mikel Oyarzabal, el capitán, estandarte, corazón y goleador realista, había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Más desgarrador que la propia dimensión de la lesión y su esperado tiempo de baja, que al final fueron nueve meses interminables, fue el temor de que el '10' realista no fuera a recuperar su nivel. El debate todavía está abierto. ¿Es Oyarzabal el mismo que antes de la lesión de hace justo tres años? Olabe dijo hace unos meses que el eibarrés llegó a recuperar su velocidad de competición, pero no la de élite. Parece evidente que, para seguir siendo un jugador de peso, ha tenido que mediar una reconversión, también forzada por las necesidades de un equipo que no ha terminado de atinar con la elección del '9'. Oyarzabal ha pasado de extremo a delantero centro. Y sigue siendo el principal artillero del equipo.

Oyarzabal ha luchado contra su propio destino durante estos tres años en los que ha seguido siendo un futbolista insustituible para Imanol, un pilar de la Real y un héroe con la selección española al marcar el gol de la victoria en la pasada Eurocopa. 114 de los 386 encuentros que ha jugado en la escuadra txuri-urdin han sido después de la gravísima lesión y también 29 de sus 108 goles, que le convierten en el quinto máximo goleador de la historia del club, en solitario desde su 'txitxarro' en Old Trafford del pasado jueves. La media realizadora ha descendido ligeramente. Antes anotaba un gol cada tres partidos y medio y ahora, uno cada cuatro encuentros. El año siguiente, 'Pichichi' A nueve meses, con una fatal recaída que ocultaron en el club, se extendió su ausencia deportiva. Uno de los momentos más emotivos de la historia reciente de Anoeta fue ése en el que el capitán volvió a saltar a un terreno de juego. Ocurrió el 31 de diciembre de 2022, en un partido en casa ante Osasuna. Al personal se le caían las lágrimas en el Reale Arena. Dos semanas después, anotaba su primer gol poslesión, precisamente ante el Athletic en Anoeta. Esa temporada acabó con cuatro goles y la sensación de que estaba de vuelta. La siguiente, la 2023/24, en la que el equipo se clasificó para la Champions, ya fue de nuevo el máximo goleador del equipo con 14 tantos. En la actual campaña, Mikel Oyarzabal es el realista que más partidos ha disputado (42), aunque es el séptimo en número de minutos (2.606). Una temporada más, es el máximo goleador del equipo con 11 'txixarros', tres más que Brais y cuatro más que Kubo, Barrenetxea y Óskarsson. Y todo ello en medio del eterno debate de si convendría reconvertirle de nuevo, reubicarle o bien en banda izquierda o por detrás del punta y sacarle del puesto de delantero centro para que lo ocupara uno específico, aunque en la plantilla ahora sólo lo es Orri Óskarsson. Una lesión filmada Unos meses después de la lesión, la Real emitió un documental sobre todo el proceso sufrido por Oyarzabal desde que se rompió hasta su vuelta a los terrenos de juego. Lo más llamativo fue que incorporaron una imagen con la acción en la que se rompió, en una jugada normal con Portu en Zubieta. Había dos planos, uno cazado por un dron que filmaba el entrenamiento y otro, de la llamada 'cámara táctica'. Fue ahí cuando se supo de su recaída en octubre cuando estaba cerca de reaparecer siete meses después de su lesión.

