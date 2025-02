Queja unánime en la Real Sociedad sobre la labor arbitral: «Este no es el fútbol que nos gusta»

I.G. San Sebastián Jueves, 27 de febrero 2025, 00:23 | Actualizado 00:48h. Comenta Compartir

La Real Sociedad no pudo aprovechar su buen partido ante el Real Madrid y saldó el duelo de ida de Copa con derrota. Los txuri-urdin tuvieron varias ocasiones claras de gol pero su falta de pegada y la gran actuación de Lunin les impidió obtener un mejor resultado. Eso sí, más allá de su falta de acierto, los jugadores de la Real también se quejaron de la actuación de Sánchez Martínez, colegiado que no dejó jugar en ningún momento y que interrumpió continuamente la dinámica del partido con continuas «faltitas».

Así lo ha dado a entender Brais Méndez, quien no ha dudado en hablar sobre el árbitro. «Hemos sido muy superiores, pero no hemos acertado y ellos sí lo han hecho en una de las pocas que han tenido. Por muchas circunstancias, se ha hecho el partido difícil», analizaba sin esconder su frustración con la labor de Sánchez Martínez: «Ha estado un poco inclinado hacia un lado, con mucha faltita, mucho parar el partido... No es el fútbol que queremos ni el que nos gusta jugar. Esto no puede ser en una semifinal. El arbitraje no ha sido determinante porque no hemos acertado, pero cada decisión dudosa se ha señalado para el mismo lado. Las faltitas eran para un lado sí y para el otro no. Lo que en otros partidos se para, hoy no se ha dicho nada», ha lamentado. Sea como fuere, la derrota no ha hecho bajar los brazos al de Mos, que considera que la Real Sociedad aún mantiene sus opciones de remontada. «La eliminatoria está muy viva porque hemos demostrado que podemos jugar de tú a tú con el Madrid y hacerle daño», apuntaba.

En la misma línea se ha mostrado Martin Zubimendi, a quien se ha visto intercambiar una serie de impresiones con Sanchez Martínez al término del encuentro. «Una, otra, otra, otra… A mí no me gusta este fútbol», se quejaba el centrocampista txuri-urdin ante las continuas interrupciones de los jugadores del Real Madrid.