La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu

El parón de selecciones se hace largo siempre, pero cuando la Real está en descenso, más todavía. Mientras varios internacionales compiten con su selección, Sergio ... Francisco y el resto de la plantilla continúa trabajando en Zubieta con la mente en darle la vuelta a la complicada situación. El equipo ha disputado en la mañana de este jueves un amistoso a puerta cerrada ante Osasuna que solo se ha podido seguir por los mensajes que han emitido los dos equipos en redes sociales.

La Real se ha impuesto en el Estadio Zubieta, el antiguo Z7, al equipo de Lisci por 2-0 con dos goles de Karrikaburu en la primera mitad. El partido ha servido para que Yangel Herrera haya disputado sus primeros minutos como jugador de la Real. Sergio ha apostado por un once formado por Remiro; Odriozola, Beitia, Zubeldia, Aihen; Yangel, Turrientes, Soler, Goti; Zakharyan y Karrikaburu. El irundarra ha incluido varios centrocampistas en los que parece que ha vuelto a probar el 1-4-4-2 en rombo con Goti y Zakharyan cerca de Karrikaburu y con Yangel, Soler y Turrientes más atrás.

🎥 Las imágenes del partido de entrenamiento.#RealSociedadOsasuna pic.twitter.com/HM48pFdRTt — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 9, 2025

Osasuna, por su parte, ha mezclado también un equipo más titular con algunos otros futbolistas menos titulares. Y lo cierto es que el conjunto rojillo ha tenido bastantes oportunidades en la primera mitad. Destacan, sin duda, las dos paradas a bocajarro que ha realizado Marrero a doble disparo de Rubén García. Zakharyan también se ha animado con una falta directa que impactado en el poste.

Es entonces cuando han llegado los dos tantos del delantero navarro, en el minuto 23 y 28, que finalmente han supuesto la victoria del conjunto realista. El 1-0 llega tras un buen pase de Beitia a Goti, que ha girado sobre sí mismo en un movimiento perfecto para luego meter un balón en profundidad a Karrikaburu. El delantero navarro ha finalizado de primeras superando a Aitor por el palo corto.

El 2-0 llega de otra forma totalmente distinta. El gol es un saque en largo de Marrero peinado en el centro del campo para dejar a Aihen en una magnífica posición para el centro. El de Etxauri ha conectado con Karrikaburu, que en el mano a mano con Juan Cruz saca hueco para armar el disparo y hacer el segundo.

En el segundo tiempo, por su parte, han tenido minutos futbolistas como Peru, Lebarbier, Marín, Brais, Barrenetxea y Sadiq, y el que se ha quedado sin minutos ha sido Aritz Elustondo, que no parece estar disponible para competir doliéndose de su golpe en las costillas. El beasaindarra debería incorporarse al lunes a los entrenamientos, aunque habrá que ver si el dolor persiste. Otro de los que no ha jugado ha sido Guedes, que se ha ejercitado tras el encuentro en solitario en el Z2. Su reciente paternidad debe ser el motivo.

En ese segundo tiempo, Kike Barja también ha enviado un balón al palo tras un rechace, mientras que Karrikaburu ha tenido el hat-trick con un remate con la zurda. Sadiq ha tenido el 3-0 en un mano a mano tras otro gran pase de Goti, pero su picada por encima de Aitor ha sido repelido bajo palos por Boyomo. En defensa, por su parte, Marrero ha tenido que sacar otra buena mano para frenar un remate de Raúl García de Haro a centro de Moncayola.

Real Sociedad Marrero, Odriozola (Dadie, min. 57), Zubeldia (P. Rodríguez, min. 30 (Gorrotxa, min. 72), Beitia (Lebarbier, min. 30 (Sergio Gómez, min, 57), Aihen, Herrera (Marín, min. 46), Turrientes, Zakharyan (Barrene, min. 57), Goti, Soler (Brais Méndez, min. 72) y Karrikaburu (Sadiq, min. 57). 2 - 0 Osasuna Aitor Fernández, Iker Benito (Víctor Muñoz, min. 66), Osambela (Catena, min. 57), Herrando (Boyomo, min. 72), Juan Cruz (Bretones, min. 46), Torró (Moncayola, min. 72), Iker Muñoz (Mauro, min. 72), Moi Gómez (Rosier, min. 46), Rubén García, Kike Barja y Raúl García de Haro. Goles: 1-0: Karrikaburu, min. 23; 2-0: Karrikaburu, min. 29.

Árbitro: Ekaitz García.

La Real se ejercita este viernes en el último entrenamiento de la semana porque la plantilla luego disfrutará de dos días de descanso el fin de semana para volver al trabajo el lunes.