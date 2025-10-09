Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Karrikaburu encara a Juan Cruz durante el amistoso celebrado este jueves a puerta cerrada en Zubieta RS
Real Sociedad

La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu

Los de Sergio se han impuesto al conjunto rojillo en un amistoso disputado a puerta cerrada en Zubieta en el que ha debutado Yangel Herrera (2-0)

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:58

El parón de selecciones se hace largo siempre, pero cuando la Real está en descenso, más todavía. Mientras varios internacionales compiten con su selección, Sergio ... Francisco y el resto de la plantilla continúa trabajando en Zubieta con la mente en darle la vuelta a la complicada situación. El equipo ha disputado en la mañana de este jueves un amistoso a puerta cerrada ante Osasuna que solo se ha podido seguir por los mensajes que han emitido los dos equipos en redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

