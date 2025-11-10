La Real Sociedad se ejercita sin sus internacionales y con los lesionados todavía al margen
Barrenetxea, Yangel, Óskarsson, Karrikaburu y Aramburu han realizado trabajo individualizado
Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:53
La Real Sociedad ha vuelto al trabajo en Zubieta tras el encuentro del pasado viernes ante el Elche en el Martínez Valero. Después de ... tres días de descanso, los de Sergio Francisco han regresado a la ciudad deportiva sin los internacionales y todavía con los lesionados haciendo trabajo al margen del resto, incluido el venezolano Jon Mikel Aramburu.
Barrenetxea, Yangel, Óskarsson y Karrikaburu, han realizado trabajo individualizado puesto que todos ellos siguen recuperándose de sus respectivas lesiones a la espera de que reaparezcan junto al resto del grupo. Aunque parece que el que más cerca está de hacerlo es el extremo donostiarra y su presencia en El Sadar frente a Osasuna de cara al próximo choque liguero es una posibilidad.
Jon Mikel Aramburu, tras sufrir aquel fuerte golpe en la cabeza frente al Elche y no viajar con su selección, también ha sido otro de los que ha realizado trabajo al margen.
Al entrenamiento de este lunes se han sumado los 'potrillos' Arana y Folgado, que se han puesto a las órdenes de Sergio Francisco.
Así, los pupilos del entrenador de Irun han dado comienzo a una semana de trabajo con cuatro entrenamientos. El equipo se ejercitará de manera diaria hasta el jueves en Zubieta a puerta cerrada, antes de descansar el viernes, sábado y domingo.
