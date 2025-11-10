Semana sin los internacionales en Zubieta

Hasta once jugadores de la Real Sociedad han sido llamados por sus selecciones para afrontar el último parón internacional del año. Los partidos que disputarán ... la Euskal Selekzioa y Cataluña elevarán la nómina de realistas que entrarán en escena los próximos días y dejarán trabajando en Zubieta a un reducido grupo de futbolistas.

Aritz, Aihen, Zubeldia, Gorrotxategi y Marrero han sido convocados por Jagoba Arrasate y Mikel Labaka para jugar un partido amistoso con la selección de Euskadi ante Palestina el sábado a las 20.30 horas en San Mamés. La Real también ha comunicado que Sergio Gómez ha sido alistado por el combinado de Cataluña para jugar otro amistoso ante Palestina el martes 18 a las 18.30 horas en Montjuic. Estos seis jugadores disputarán sus partidos tras una breve concentración con sus respectivas selecciones.

Oyarzabal y Remiro han vuelto a ser reclamados por Luis de la Fuente para disputar los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia el sábado y Turquía el martes. La selección española está a un paso de certificar su billete para la cita del próximo año en EE UU, Canadá y México. Una victoria ante Georgia y una derrota por menos de seis goles de diferencia frente al conjunto otomano le darían el pase definitivo.

Caleta-Car también buscará sellar la clasificación directa para la cita mundialista ante Islas Feroe y Montenegro. La selección croata, que lidera el grupo L, lo tiene todo a favor para conseguir su billete en los próximos días.

La Japón de Kubo fue una de las selecciones que antes lograron el pase al Mundial. En su caso disputarán dos amistosos ante Ghana y Bolivia. La actuación del realista se mirará con lupa, después de que en la última ventana FIFA acudiera a la llamada de su país aquejado de molestias físicas.

Por último, Jon Martín ha sido convocado por la selección Sub-21 para disputar dos encuentros de clasificación para el Europeo de la categoría ante San Marino y Rumanía. El lasartearra ha visto recompensado sus buenas actuaciones con esta llamada internacional.

Aramburu había sido otro de los realistas reclamados por su selección para el último parón internacional del año, pero finalmente causará baja y se quedará en Gipuzkoa recuperándose del fuerte golpe recibido en la cabeza en un choque contra un rival en Elche.

Sergio Francisco ha diseñado una semana de trabajo con cuatro entrenamientos. El equipo se ejercitará de manera diaria desde hoy y hasta el jueves a puerta cerrada en Zubieta, antes de descansar el viernes, el sábado y el domingo. Será una semana de convivencia en familia antes de empezar a preparar el duelo ante Osasuna del sábado 22.