68 insignias de oro para premiar una inquebrantable fidelidad de medio siglo
La Real homenajea este martes en Anoeta a los socios que cumplen 50 años de forma ininterrumpida
Á.L.
Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:38
Es uno de los actos más emotivos del año en la Real Sociedad y el más esperado para sus protagonistas desde hace tiempo. Este ... martes, día 11, el club txuri-urdin homenajeará en un emotivo acto a los socios que cumplen 50 años de forma ininterrumpida en el club, en concreto a los 68 que se hicieron abonados en el año 1973.
Como es norma cada año, la entidad txuri urdin les entregará uno a uno la insignia de oro como reconocimiento a medio siglo de fidelidad. El tributo a estos socios txuri-urdin comenzará a las 19:00 de este martes día 11 en el auditorio de Anoeta. El número de abonados que recibirán la distinción asciende a 68.
Los homenajeados son los siguientes:
Andres Calahorra, José Ignacio
Aperribay Elosua, Francisco
Arangoya Imaz, Jesús
Arocena Del Campo, Francisco
Arregui Sarasa, Pili
Artola Moneo, Ignacio
Arzac Iriondo, Mikel
Ayala Fernández, Felix
Ayestarán Eguiguren, Eduardo
Barinagarrementeria Arteaga, Ana Jesús
Beguiristain Iriarte, Martín Jose
Brea Llorente, Luis
Caballero Castellanos, Manuel
Canales Larumbe, Javier
Celarain Genua, Mikel
Colina Tranche, Teodora
Echeverria Griego, Antonio
Eguizurain Nebreda, Iñaki
Elizalde Garralde, Alfredo
Etxeberria González, Martín
Fernandez Iruretagoyena, José Ignacio
Gaiztarro Otegui, Domingo
Gaiztarro Otegui, Ignacio
Gallego Valverde, Jesús María
Garcia Moral, José Luis
Gasco Gonzalo, Ernesto
Gil Aguado, Vicente
González Álvarez, Iñaki
Goñi Bolaños, Iñigo
Goñi Irazusta, Aitor
Goya Artola, Juan Luis
Goya Ibarra, José Luis
Hervalejo Biggi, Eduardo
Hervalejo Biggi, Iñigo
Ibáñez De Gauna Ruiz de Arbulo, Javier
Ibáñez Hernández, María Lourdes
Irusta Egaña, Sebastián
Jiménez Baztán, Fernando
Jiménez Bravo, Antonio
Larruscain Garmendia, Francisco Julián
Latasa Pagadizabal, Marisol
Legarra García, José Antonio
Legorburu Salaberría, Juan Bautista
Lizaso Arrizabalaga, José Antonio
Malvido Aznar, Sergop
Martínez de Arbulo, Javier
Martínez Gracia, Joserra
Mendiburu Herrero, Iñigo
Montejo Ubillos, María Elena
Muguerza Rivero, Iñaki
Mujika Ibirriaga, Juan María
Murua Cartón, Hilario
Núñez García, Mari Carmen
Olaechea Escudero, José Luis
Olazabal Alcaide, Juan Luis
Ortega Mondragón, Luis María
Oscoz Iturria, Francisco Javier
Otero Linder, María Elena
Pagés Gastaminza, Javier
Pérez Pego, Txomin
Plazaola Mugica, Pedro María
Porrua De Lucas, Modesto
Recio Heras, Esteban
RodrÍguez Rojo, Julián
Serrano Golzarri, Javier
Simal García, José Igancio
Urquiri Aguirrezabala, Javier
Zabala Luloaga, Pedro María
