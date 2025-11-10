Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los 'realzales' que suman 50 años ininterrumpidos como socios serán homenajeados en Anoeta. RS

68 insignias de oro para premiar una inquebrantable fidelidad de medio siglo

La Real homenajea este martes en Anoeta a los socios que cumplen 50 años de forma ininterrumpida

Á.L.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Es uno de los actos más emotivos del año en la Real Sociedad y el más esperado para sus protagonistas desde hace tiempo. Este ... martes, día 11, el club txuri-urdin homenajeará en un emotivo acto a los socios que cumplen 50 años de forma ininterrumpida en el club, en concreto a los 68 que se hicieron abonados en el año 1973.

