La Real firma el peor arranque de Liga de los últimos veinte años

La Real Sociedad ha tocado fondo, es una realidad. Los de Sergio Francisco han firmado el peor arranque de los últimos veinte años, ... sumando solo cinco puntos en las primeras ocho jornadas, una cifra que hace saltar las alarmas y que genera comparaciones inevitables de aquella fatídica campaña 06-07, donde el plantel txuri-urdin acabó bajando a Segunda División.

Las estadísticas no dejan lugar a dudas. Es una obviedad que se tiene que asumir. El conjunto blanquiazul no había cosechado tan pocos puntos en el primer tramo de competición desde hace dos décadas. Además, los registros de estos veinte años muestran que, siempre que el conjunto realista ha arrancado por debajo de los 8 puntos en las primeras ocho jornadas, el club ha recurrido al relevo del entrenador, como reacción a la crisis. Esta temporada, por el momento no se sabe qué va a deparar el futuro del técnico de Irun, pero la Real Sociedad tocó fondo contra el Rayo Vallecano, marchándose al parón penúltima con cinco puntos de veinticuatro posibles en su casillero.

Haciendo un repaso al pasado, las temporadas donde la plantilla tuvo un arranque similar al de este curso, fueron en la 2006/07, año del descenso, la 2014/15, igualando el arranque de este curso, y la 2015/16, con seis puntos en el casillero. En todas estas campañas, el inicio irregular condicionó el resto del año y el equipo tuvo que hacer frente a una importante presión deportiva.

Los peores inicios de la Real en los últimos veinte años 1 Temporada 2006/07: 2 puntos 2 Temporada 2025/26: 5 puntos 3 Temporada 2014/15: 5 puntos 4 Temporada 2015/16: 6 puntos 5 Temporada 2013/14: 7 puntos

Hace una década era Jagoba Arrasate el que se encontraba a los mandos de la Real. El de Berriatua, recaló en el conjunto txuri-urdin en la 2013/14, dando reemplazo a Philippe Montanier, el técnico francés que clasificó al conjunto blanquiazul a aquella previa de la Champions League. El reto de Arrasate no era fácil. Con una plantilla donde todavía militaban Griezmann o Carlos Vela, el papel que realizó en su primera temporada como técnico realista fue bueno: logró el pase a la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras derrotar el Lyon, y también una clasificación a la previa de Europa League de cara a la siguiente campaña. Pero el segundo curso en el banquillo guipuzcoano fue el que le condenó. Sin Griezmann por su fichaje al Atlético de Madrid, la plantilla comenzó con mal pie el curso con aquella eliminación en la fase previa ante el Krasnodar y tan solo cinco puntos en la jornada 8 del campeonato, misma cifra que este año en lo que llevamos de campaña. A partir de ahí, el equipo no se supo reponer y el técnico fue destituido a comienzos del mes de noviembre.

Fue David Moyes el encargado de sustituirle, quien duró un año en Anoeta. El técnico escocés, tomó el relevo de Arrasate, pero los malos resultados cosechados en las primeras once jornadas de la temporada 2015/16, en las que el equipo registró tan solo 9 puntos, obligaron a la directiva a tomar medidas.

Mejor inicio, mismo final

Pero también existen otros casos en los que la Real Sociedad comenzó de mejor manera la temporada y también terminó destituyendo a sus técnicos durante el transcurso de la campaña. Concretamente fueron los cursos 2017/18 y 2018/19. En la primera, era Eusebio Sacristán el encargado de dirigir al equipo. Tras llegar en sustitución de Moyes, el técnico de La Seca firmó una muy buena campaña en su primer curso completo al frente del equipo. De hecho, clasificó a la Real a Europa League con aquel gol de Juanmi en Balaídos en la última jornada de la competición. Con él entrenador castellanoleonés, el conjunto realista volvió a Europa tras unos malos años. Pero fue la siguiente temporada cuando se torció todo. Aquella campaña, que comenzó con buen juego y tres victorias seguidas, empezó a decaer por los graves problemas defensivos del equipo y convirtiéndose en uno de los que más goles encajaba de la competición. Además, con la eliminación copera ante un Segunda B, el Lleida, y el discreto paso por la competición europea, donde cayó en dieciseisavos a manos del Salzburgo, la directiva decidió a falta de nueve jornadas para que finalizara la Liga que no siguiera al frente del banquillo txuri-urdin, cuando el equipo ocupaba el decimoquinto puesto en la tabla.

Su sustituto hasta final de temporada fue Imanol Alguacil, que pudo retener a la Real en Primera División, para luego seguir su paso con el Sanse y ceder el puesto en el primer equipo a Asier Garitano. El de Bergara era la gran esperanza para la afición txuri-urdin. El éxito que había logrado el técnico vasco al llevar al Leganés de Segunda B a la máxima competición española en solo tres temporadas, era el atractivo perfecto para creer que había llegado un técnico con el que se conseguirían grandes cosas. Pero no fue así. En diciembre de su primer año como entrenador realista, decimoquinta en Liga, a cuatro puntos del descenso, con cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas, la directiva tomó la decisión de destituirlo y de convertir a Imanol Alguacil oficialmente en el nuevo entrenador realista.

Así las cosas, el comienzo de la Real en la competición liguera hace saltar las alarmas. Es difícil de asimilar pero el conjunto realista se ha desplomado. Los datos lo demuestran y son jugadores como Oyarzabal los que asumen que «es un momento complicado que la mayoría no estamos acostumbrados a vivir». Las sensaciones no son nada buenas y la Real parece que se ha desplomado. Desde dentro de la plantilla se confía en darle la vuelta a la situación y de «salir adelante», pero la realidad es que el conjunto txuri-urdin ha firmado el peor arranque de los últimos veinte años.