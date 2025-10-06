Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal, cabizbajo tras la derrota ante el Rayo Vallecano por 0-1. Gorka Estrada
Real Sociedad

La Real firma el peor arranque de Liga de los últimos veinte años

Iguala en puntos al comienzo de la 2014/15, bajo los mandos de Jagoba Arrasate, quien terminó siendo destituido en noviembre

Álvaro Guerra

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:26

La Real Sociedad ha tocado fondo, es una realidad. Los de Sergio Francisco han firmado el peor arranque de los últimos veinte años, ... sumando solo cinco puntos en las primeras ocho jornadas, una cifra que hace saltar las alarmas y que genera comparaciones inevitables de aquella fatídica campaña 06-07, donde el plantel txuri-urdin acabó bajando a Segunda División.

