Sergio Francisco da instrucciones a sus jugadores durante el partido. Gorka Estrada
Real Sociedad

Sergio: «Es un batacazo, pero el equipo está mejor de lo que dicen los resultados»

Sergio Francisco creeque el equipo terminó «más entero» que su rival y que merecía el empate después de un encuentro tan igualado

Aitana Ábalos

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:35

Comenta

La Real Sociedad no sumó puntos pese a mejorar la dinámica en la segunda parte. El técnico realista se mostró contrariado por la derrota ante el Rayo Vallecano ... , aunque quiso destacar la actitud de sus jugadores y la mejoría percibida. «Decía en la previa que veía al equipo más fuerte y lo mantengo», explicó el entrenador tras el encuentro. «Por supuesto que no estoy nada contento con el resultado, que es un batacazo el 0-1, porque creo que ha sido un partido igualado en el que lo más justo habría sido un empate. Para mí el equipo ha estado mejor que el Rayo en la segunda parte, pero una vez más, en una jugada aislada, encajamos un gol que nos hace daño».

