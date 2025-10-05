Sergio: «Es un batacazo, pero el equipo está mejor de lo que dicen los resultados»

La Real Sociedad no sumó puntos pese a mejorar la dinámica en la segunda parte. El técnico realista se mostró contrariado por la derrota ante el Rayo Vallecano ... , aunque quiso destacar la actitud de sus jugadores y la mejoría percibida. «Decía en la previa que veía al equipo más fuerte y lo mantengo», explicó el entrenador tras el encuentro. «Por supuesto que no estoy nada contento con el resultado, que es un batacazo el 0-1, porque creo que ha sido un partido igualado en el que lo más justo habría sido un empate. Para mí el equipo ha estado mejor que el Rayo en la segunda parte, pero una vez más, en una jugada aislada, encajamos un gol que nos hace daño».

Pese al mal resultado, Sergio Francisco defendió la entrega de sus futbolistas. «No siento que el equipo haya terminado menos entero que el Rayo. Han seguido intentándolo hasta el final y hemos metido prácticamente al rival en su área».

Mensaje de calma a la afición

Cuestionado por su futuro en el banquillo tras sumar solo una victoria en ocho jornadas, el técnico realista se mostró tranquilo. «Es difícil asimilar que llevemos solo una victoria en ocho partidos, pero me centro en hacer mi trabajo lo mejor posible, en lo que transmito al grupo y en el plan de partido. Estamos mucho mejor de lo que dicen los puntos y, de momento, el fútbol no nos está devolviendo a nivel de resultados lo que estamos generando».

Sergio Francisco quiso también enviar un mensaje de calma a la afición. «Entiendo la preocupación de todos porque no estamos consiguiendo entrar en una buena dinámica. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero soy positivo en que vamos a ser capaces. Es la jornada ocho, queda mucha liga».