El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Beñat Barreto San Sebastián Domingo, 5 de octubre 2025, 22:54

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Rayo Vallecano, el octavo de la temporada. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.

Álex Remiro Guardameta 2 Le llegaron un par de veces y toca el remate de Espino, pero está tan cerca que no le da tiempo a reaccionar. Atento en el primer centro de Unai López para despejar el cuerpo y también está atento para repeler un disparo lejano de Pedro Díaz. Debió meter más ritmo a cada interrupción. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Jon Mikel Aramburu Defensa 1 A años luz del defensor que le llevó a ser lateral titular de la Real. Hay un mundo entre su salida de balón y la del único partido de Odriozola en ocho meses, y eso es mucho decir. Perdió gran cantidad de balones que provocaron contragolpes rápidos y no pudo aportar nada en ataque. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Igor Zubeldia Defensa 2 Correcto en líneas generales y evitó poniendo el cuerpo que el 0-1 del Rayo llegara antes. Chavarría remata y está bien colocado para mandar el balón a córner. Bastante más valiente que otras veces para conducir el cuero y tratar de realizar diagonales hacia el costado de Barrenetxea. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Duje Caleta-Car Defensa 2 Sin pena ni gloria. Batalló con Alemao, que es un delantero que puede llegar a ser bastante pesado, pero sigue sin demostrar síntomas de que puede ser el líder de la defensa. Cuando lo mejor que puedes destacar de un central es su salida de balón, mal vamos. Flojo en todo el balón parado. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Sergio Gómez Defensa 2 Mejor del partido De los únicos aspectos positivos de este inicio de curso. Afianzado en el lateral, está siendo capaz de entenderse con Barrenetxea, pero ayer además se mostró sólido en defensa ganando muchos duelos. Dice mucho del equipo que saque la falta del gol y tenga que defender él de lateral derecho. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Carlos Soler Centrocampista 1 Al ralentí es complicado hacerse dueño del centro del campo. Flojo partido del valenciano en el que evidencia que está lejos de su mejor forma física, una de sus principales virtudes porque en su mejor versión siempre repetía esfuerzos. Muy mal en el pase durante los 60 minutos. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Jon Gorrotxategi Centrocampista 1 Por momentos demuestra muchos nervios y parece algo sobrepasado, pero en la segunda mitad mejoró algo en los duelos y en las disputas. Arriesgado pase de primeras con la zurda que terminó en remate De Frutos, aunque el pase de Remiro era comprometido. No domina el partido. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Brais Méndez Centrocampista 1 Desaparecido. Es mucho más fácil jugar con los centrocampistas que ya no están en la Real, pero es complicado ser el baluarte del centro del campo. Mete un buen pase de primeras a Guedes para que pueda correr, pero poco más. Increíble que no se comiera el centro de Oyarzabal. Ni saltó. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Ander Barrenetxea Atacante 1 Algún día se tenía que ver una mala versión de Barrenetxea. Sergio declaró que estaba algo tocado. No le salió casi nada y esta vez no pudo desequilibrar ni metiéndose hacia dentro, ni saliendo por fuera para centrar con la zurda. Gran pase a Sergio y llevó bien el contragolpe de tres contra dos. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Gonçalo Guedes Atacante 1 Más ganas que acierto, pero hay que demostrar mucho más pese a que por la derecha no es tan desequilibrante. Difícil de creer que le pitaran falta en la primera acción de peligro, se plantaba solo ante Batalla. Errático en el centro cuando en Barcelona estuvo muy acertado colgando balones. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Mikel Oyarzabal Atacante 2 Sacó dos faltas a los dos centrales que debieron ver la amarilla. El único que generó algo de peligro, pero sus remates fueron algo tímidos. No empala bien una volea en la primera mitad aunque sí que saca un buen zurdazo después que se le va centrado. Buen pase atrás para Sucic. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Sergio Francisco Entrenador Está siendo infiel a las ideas que demostró en el Sanse, hecho que le llevó al puesto que ocupa. Su equipo era vertical, móvil y él intervencionista. Veremos si le dan el tiempo que necesita. Y tú, ¿qué puntuación le das? 0 1 2 3 4 5 Sube Afianzado Sergio Gómez Se mostró solido ganando muchos duelos Baja Desaparecido Brais Méndez No saltó en el centro de Oyarzabal y eso... Clasificación general JugadorPuntos Mikel Oyarzabal25 Ander Barrenetxea24 Álex Remiro20 Igor Zubeldia19 Duje Caleta-Car16 Sergio Gómez16 Take Kubo16 Brais Méndez15 Gonçalo Guedes13 Jon Gorrotxategi13 Carlos Soler12 Jon Mikel Aramburu12 Beñat Turrientes11 Pablo Marín11 Aihen Muñoz9 Orri Óskarsson7 Álvaro Odriozola5 Aritz Elustondo4 Arsen Zakharyan3 Jon Karrikaburu2 Jon Martín2 Luka Sucic2 Mikel Goti1 Sadiq Umar- Unai Marrero- Yangel Herrera-

El árbitro: Guzmán Mansilla

Desastroso. Llevó muy mal un partido que no tenía nada. La acción de Lejeune es de naranja y no sacó amarilla. Tampoco a Ciss. No puede ver si el balón sale o no de banda en el 0-1. Dudoso.