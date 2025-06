La Real confirma la gira por Japón: dos amistosos a finales de julio, ¿buena señal con Kubo?

Un grupo de niños japoneses se hace selfies con Take Kubo

Ángel López San Sebastián Martes, 3 de junio 2025, 11:54 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

La Real Sociedad ha confirmado oficialmente que realizará en julio una nueva gira por Japón, la tercera en dos años. La noticia saltó el pasado 30 de abril cuando comenzaron a ponerse a la venta las entradas para los dos amistosos, pero el club txuri-urdin no lo ha comunicado hasta este martes, 3 de junio. Como se esperaba y estaba anunciado, el equipo de Sergio jugará en casa del V-Varen Nagasaki el día 21 de julio y el día 25 visitará al Yokohama FC. La Real recalca que este tour se enmarca dentro del plan de desarrollo en el país asiático de la mano de su socio estratégico Yasuda Group.

La Real ha tenido algunos problemas para el cobro del dinero pactado con Yasuda. Ha habido retrasos relacionados con problemas burocráticos, no de solvencia económica de la compañía nipona. Las transacciones económicas desde Asia tienen que estar perfectamente justificadas y contrastadas. Todo se ha resuelto y el vínculo entre el club y su socio estratégico permanece, aunque no está teniendo suerte la Real con sus patrocinadores de una década a esta parte.

De esta manera, la Real comenzará la pretemporada a las órdenes de Sergio, el nuevo entrenador, el 7 de julio. Antes de partir el día 19 de julio a Japón, disputará algún amistoso en una localidad cercana contra equipos locales. Cuando retorne el día 27, todavía tendrá tres semanas por delante para preparar adecuadamente el arranque de Liga, previsto para ese fin de semana del 16 y 17 de agosto.

Cartel anunciados de los dos partidos amistosos que la Real disputará en Japón en julio RS

Lo que se desconoce es de qué plantilla dispondrá Sergio para cuando tengan que desplazarse a Japón. Parece normal que ya no cuente con Zubimendi, pero la idea es que sí puedan volar con Take Kubo, principal 'culpable' de que la Real realice este tour por el país nipón, que tiene que ser lucrativo y beneficioso en varios aspectos. Aperribay no cree que el cambio de agencia de representación del crack de Kawasaki tenga que ver con un deseo de salir del atacante.

La Real ha hecho oficial la gira en cuanto ha tenido toda la logística del desplazamiento a Japón y los amistosos totalmente cerrada. Hace algo más de un mes, dio permiso a los clubs nipones contra los que se enfrente de hacer oficial la disputa de los encuentros para que tuvieron más tiempo para vender las entradas para los 'bolos'.

Motivo del 'rebote' de Imanol

El año pasado, la imposición de un amistoso ante el Gamba Osaka en Japón el 25 de julio, con la pretemporada ya montada sin gira asiática, trastocó del todo los planes de un Imanol Alguacil que criticó con dureza el cambio de rumbo en la planificación, que incluía un 'bolo' en casa ante el Toulouse que tuvo que ser suspendido. «Lo de Japón no me gustó nada. Pero nada es nada. El presidente lo sabe. Soy consciente de que el club tiene unas necesidades. Nuestro patrocinador está en Japón y lo teníamos que hacer por el bien del club», dijo unas semanas después el técnico de la Real, en vísperas del primer partido.

El larguísimo desplazamiento, las condiciones de los terrenos de juego, que no fueron las óptimas, y la propia meteorología, con mucho calor y elevada humedad, dificultaron que el equipo pudiera mantener el nivel de entrenamientos, lo que condicionó para mal un plan que ya tenían establecido desde meses antes los técnicos realistas.

La diferencia de este año con respecto al pasado es que la disputa de estos dos amistosos se conoce desde el principio, por lo que Sergio y Bretos pueden articular el resto del periodo de preparación en torno a ellos. Hace un año, el 'bolo' ante el Gamba Osaka se pactó con todo el planning hecho y fue un punto disruptivo para una pretemporada ya complicada por la ausencia de los jugadores más importantes debido a los torneos internacionales y por las gestiones en los despachos relacionadas con el traspaso de jugadores estratégicamente trascendentes.

Temas

Take Kubo