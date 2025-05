Las 10 claves de la presentación de Sergio y Erik Bretos en la Real Sociedad

Aperribay, Bretos y Sergio, el triunvirato recién creado para guiar a la nueva Real Sociedad, abordaron muchas de las cuestiones que les preocupan y ... ocupan de cara a preparar la temporada que viene, que será la primera de esta década sin participación en Europa. La idea principal que han querido deslizar es que, lejos de descapitalizarse de cracks, pretenden mejorar la plantilla elevando las prestaciones de los que ya están y con algún fichaje. Éstas son las 10 claves de la comparecencia.

1 'Shock' de Sergio y naturalidad de Bretos

Bretos y Sergio son las soluciones de la cantera encontradas por Aperribay y el Consejo para reemplazar a Olabe e Imanol en los puestos estratégicos de la dirección de fútbol y de primer entrenador de la Real. Las maneras de asumir la noticia por parte de cada uno fue muy distinta. En el caso de Bretos, sostiene que se lo tomó con mucha «naturalidad», consciente de que le podía llegar su hora tras permanecer siete años como mano de derecha de su predecesor, al que considera su maestro. Sergio, no obstante, reconoce que su elección fue «un shock para todo el edificio», cuando se lo comentó al resto de técnicos de la cantera.

2 La eterna ambición desbordada del presidente

Parece claro que la decepcionante campaña, sobre todo en lo que respecta a LaLiga, no ha enfriado la habitual ambición, siempre vehemente, de Jokin Aperribay. El presidente presume de que es tan sólida la economía del club que no necesitan vender tampoco este verano y él también sostiene la convicción de que la plantilla, lejos de verse descapitalizada, puede ser mejor durante la próxima temporada: «Llegaremos a Europa y ganaremos a otro título», ha sido la proclama del presidente, haciendo alusión al futuro. No suena a distinta que en otras ocasiones. Otras de las frases más contundentes del debarra fue al referirse a la capacidad financiera de la Real: «No tenemos problemas, sino retos».

3 Ningún nombre ni ninguna posición a reforzar desvelados

Ni Bretos, ni Sergio, ni Aperribay han querido citar nombres concretos cuando se les ha preguntado por posibles fichajes, cedidos que pueden quedarse o 'potrillos' del Sanse que están en disposición de dar el salto. Anuncian que realizarán fichajes tras la primera visión interna de lo que hay en la cantera y en el plantel y esperan poder reforzarse y tener una plantilla disponible mucho antes que el año pasado, pero tampoco han citado siquiera las posiciones que habría que apuntalar de cara al próximo curso. De hecho, cuando se les ha preguntado por la posición de '9', Sergio ha recalcado que «el gol está dentro».

4 Sergio, «más preparado que Jagoba e Imanol»

Cuando el club anunció que Imanol no iba a seguir al frente de la Real, fueron muchas las especulaciones relacionadas con el futuro inquilino del banquillo. No obstante, Aperribay sostiene que no tuvo «ninguna duda» con su elección; le considera la figura óptima porque ha trabajado prácticamente con todos los canteranos que militan en el primer y el segundo equipo realista. Ante las dudas que pueda suscitar el técnico irundarra, Aperribay considera que Sergio «está más preparado que Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil» cuando ellos, también procedentes de la cantera, accedieron al primer equipo realista en 2013 y 2018 respectivamente.

5 Las ofertas por Zubimendi y la invitación a que «se lo piense»

Aperribay aseguró que las únicas negociaciones que han llevado a cabo hasta ahora son las referentes al traspaso de Martin Zubimendi. Habló de varias ofertas por el futbolista, sin concretar posibles destinos del pivote de Ulia, aunque es evidente que es el Arsenal el que le ha hecho una oferta más convincente y el que abonaría los 60 millones de euros de su cláusula. El presidente dice que han instado al jugador a que piense bien su futuro cuando esté en la selección y que la resolución no llegará a corto plazo. Quizá tiene que ver el hecho de que el 1 de julio comienza un nuevo ejercicio económico.

6 Olabe es la inspiración de un Erik que no quiere ser Olabe

Erik Bretos recalcó en varios momentos de su comparecencia su gratitud hacia Roberto Olabe, del que ha aprendido mucho. Sabe que si ahora es él el nuevo director de fútbol es gracias a haber sido el Sancho Panza del gasteiztarra desde 2018. No obstante, aunque le reconoce como inspiración o como espejo, no quiere ser él, ni como él. Aparte de que su perfil es otro, más relacionado con el 'scouting' y la caza de jugadores en el mercado. Utilizó una frase muy contundente para definir su forma de pensar: «Uno de los mayores errores que puedo cometer es intentar ser Olabe, porque sería una versión peor que él; intentaré ser el mejor Bretos posible».

7 Confianza en los cedidos

Bretos dejó claro que están muy satisfechos con el rendimiento general ofrecido por los cedidos fuera de la Real, a diferencia de otros años. En este caso sí han sido cesiones «de rendimiento» por lo que Sergio Francisco tendrá que decidir a partir del 7 de julio si debe quedarse o no con los Gorrotxategi, Urko González de Zárate, Karrikaburu, Magunazelaia, Sadiq o Carlos Fernández. No han dado los nombres de los futbolistas con los que cuentan con seguridad, aunque lo normal es que busquen una salida para los tres últimos. Sin embargo, en el caso de Sadiq, con mercado en Arabia Saudí, y de Carlos Fernández no parece sencilla.

8 El compromiso de Sucic

Han sido muchos los comentarios que se han vertido en torno a Luka Sucic y ese deseo expreso de recalar en un equipo con más opciones de lograr un título en el futuro, ratificadas ahora en Croacia. No obstante, el futbolista ha dejado claro que se va a quedar en la Real y el presidente ha roto una lanza en favor del compromiso del croata: «No he visto a un jugador con más ganas de triunfar en la Real que Luka», dice el máximo mandatario del club. En una conversación con Sucic, este le transmitió «lo especial que siente este equipo» y «la esperanza que tiene en que este equipo sea muy bueno».

9 Buscan otro 'naming right' en Anoeta

Hay una corriente muy extendida en la grada de Anoeta tendente a mantener el nombre del estadio y no volver a recurrir a un nombre comercial que reporte otros ingresos. El coliseo de Amara dejará de tener la denominación de 'Reale Arena' y Aperribay ha dejado muy claro que no quiere perder la identidad de Anoeta, pero sí desea que sea «el mejor estadio posible» y admite que están negociando con algunas compañías. Todo indica a que el club volverá a recurrir al 'naming right' para obtener ingresos extraordinarios. Reale pagó 10 millones de euros por seis años. En torno a la 'kiss cam' y a la 'dance cam', Aperribay sostiene que «soy de los pocos afortunados que nunca los he visto», ya que durante los descansos siempre tiene compromisos. Sólo avanza que estudiarán si deben seguir o no, aunque lo considera un tema menor.

10 Confianza en seguir con Kubo

Aperribay ni tenía constancia oficial de que Take Kubo haya cambiado de agencia de representación -la propia 'Sport 360' lo hizo público- ni piensa que si eso se confirma quiera decir que el crack nipón desee salir del club. Fue más allá al significar que «no he encontrado ningún caso en la Real de cambio de agente y traspaso», pero sí se ha acordado de alguno de «cambio de agente y renovación». Por todo ello, espera poder seguir contando con Kubo: «No tenemos ni intención ni necesidad de traspasar a Kubo». De hecho, afirma que «yo veo a Take Kubo en la Real».