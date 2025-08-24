La primera batalla de un Anoeta decisivo

98 días pueden ser pocos o muchos. Dependiendo para qué sea, a unos les parecerá poco tiempo o al revés, un mundo. Es turno de ... sacar la camiseta blanquiazul del armario, aunque seguro que más de uno no se ha podido resistir y la ha lucido con orgullo en su destino vacacional preferido. El fútbol vuelve a casa, aunque más que el juego en sí, lo que importa es que la Real vuelve a competir delante de su gente.

Lo cierto es que tampoco va a haber demasiadas caras nuevas desde el último partido ante el Girona, aunque el cambio sí que es inmenso por la ausencia de gente que ha capitaneado al equipo durante un lustro. Sergio vivirá una tarde muy especial hoy ante el Espanyol (19.30 horas, Movistar LaLiga y DAZN en abierto) pese a que ya debutara como entrenador de la Real en Valencia. Quién sabe si dentro de unos años se despidirá igual que Imanol. Lo tendrá complicado por el inmenso vínculo que consiguió generar el oriotarra con su gente, además de los éxitos deportivos.

El primer paso para volver a Europa es hacer de Anoeta un fortín. La pasada temporada se escaparon demasiados puntos delante de la afición, y sobre todo ante conjuntos de menor entidad. Cada equipo que vaya a pelear por el descenso en mayo deber morder el polvo cuando se enfrente a la Real en su feudo. Un equipo europeo siempre debe ganar ese tipo de compromisos, no perder ante los rivales directos y a su vez rascar victorias ante estos mismos conjuntos fuera de casa. Si la Real consigue volver a ser ese equipo fiable en casa, estará cerca de lograr el objetivo.

La necesidad de ganar en casa cobra más importancia cuando tan solo se jugará un partido por semana. No sumar de tres ante el Espanyol y tener que esperar hasta el sábado para visitar al Oviedo con un parón de por medio se puede hacer eterno. Esa es la no deseada ventaja que tiene el equipo de Sergio. Con solo un esfuerzo cada siete días se tiene que notar que si la Real ya era capaz de competir cada tres días, ahora tiene que volar cuando además tiene piezas de sobra para ello. Hay gente sin dorsal todavía.

¿Sorpresas en el once?

Hablando de lo puramente deportivo, habrá que ver si Sergio vuelve a sorprender con el once. La Real jugó un buen partido en Mestalla por lo que la lógica invita a pensar que podría darle continuidad a la alineación, sin descartar que se puedan introducir cambios por el tipo de rival y sobre todo el hecho de que el partido se juegue en Anoeta. El irundarra no dudó y en Valencia tiró de experiencia y pulmón. Aihen en lateral, Caleta-Car como central, Marín en el interior y Oyarzabal de nueve por la ausencia de Óskarsson, que aparentemente se ha entrenado durante la semana sin molestias.

La pareja de centrales no sufrió en exceso, por lo que salvo que Martín irrumpa con fuerza, Caleta-Car y Zubeldia compartirán zaga con Aramburu y... aquí llega la primera duda del once. Sergio Gómez ha jugado con regularidad en pretemporada y en casa el contexto invita a pensar que con un Espanyol más replegado el lateral no tenga que intervenir tanto en defensa. Su gran pie y su capacidad para conectar por dentro le pueden dar ventaja.

Real: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Turientes, Brais, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal. Suplentes: Marrero; Gorrotxa, Aritz, Óskarsson, Guedes, Urko, Gómez, Traoré, Karrikaburu, Pacheco, Zakharyan, Goti, Marín y Martin.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Expósito, Lozano, Milla; Roberto y Puado. Suplentes: Fortuño, Sánchez, Ramón, Salinas, Rubio, Koleosho, Jofre, Kike García, Roca y Dolan.

Estadio: Anoeta.

Árbitro: Quintero González (andaluz).

Hora: 19.30 horas.

Turrientes también debería repetir tras su aseado partido en el estreno a la espera de conocer cómo está el tobillo de Gorrotxategi. Brais es otro de los fijos mientras que en el otro interior pugnan Marín, que se ha ganado la etiqueta de titular para sus dos últimos entrenadores, y Sucic, inédito en Mestalla. No parece muy conveniente sentar a otro fichaje de diez millones de euros, más si cabe cuando el partido es en Anoeta y se espera un conjunto perico replegado.

Kubo y Oyarzabal son intocables, aunque hay que adivinar si Óskarsson está para jugar de inicio. Barrenetxea también está con la flechita para arriba y quizás merece continuar en el once. Juegue quien juegue, la Real tiene una plantilla amplia para saltar a por el Espanyol desde el minuto 1.

El conjunto de Manolo González, pese a ello, viene de ganar al Atlético en el primer partido de liga y remontando el gol de Julián. Cierto es que los colchoneros pudieron marcharse 0-3 al descanso, pero los pericos son un equipo que aguantan de pie si no los tumbas. Un gol a balón parado y un remate inverosímil de cabeza de Milla hicieron que el Espanyol se llevara los tres puntos. Fran Garagarza ha reforzado bien a la plantilla.