Remiro bloquea un balón por alto durante el entrenamiento del equipo en Zubieta. FÉLIX MORQUECHO
Real Sociedad - Espanyol (19.30 horas)

La primera batalla de un Anoeta decisivo

La Real vuelve a casa 98 días después con el objetivo de hacerse fuerte como local, aspecto fundamental para regresar a Europa

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

98 días pueden ser pocos o muchos. Dependiendo para qué sea, a unos les parecerá poco tiempo o al revés, un mundo. Es turno de ... sacar la camiseta blanquiazul del armario, aunque seguro que más de uno no se ha podido resistir y la ha lucido con orgullo en su destino vacacional preferido. El fútbol vuelve a casa, aunque más que el juego en sí, lo que importa es que la Real vuelve a competir delante de su gente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

