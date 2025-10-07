Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal pugna con Ratiu en el encuentro contra el Rayo Vallecano

Otro partido en viernes en noviembre

El encuentro ante el Elche en el Martínez Valero será el primero de la jornada 12, se adelanta al viernes 7 (21 horas) y será el quinto y último encuentro entre parones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 12:55

El encuentro que medirá a la Real Sociedad con el recién ascendido Elche en el Martínez Valero se adelanta al viernes 7 de noviembre (21 ... horas, DAZN). Será el segundo encuentro de la temporada que dispute en el último día de la semana laboral, toda vez que el partido en casa ante el Sevilla, de la jornada 9 también se disputa en viernes, en este caso el 24 de octubre (21 horas). Así las cosas, el equipo donostiarra y el ilicitano serán los primeros en alcanzar el tercer parón de liguero, el de noviembre, por cuanto el duelo en la cancha del equipo de Eder Sarabia será el quinto y último entre las dos interrupciones ligueras.

