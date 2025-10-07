Otro partido en viernes en noviembre

El encuentro que medirá a la Real Sociedad con el recién ascendido Elche en el Martínez Valero se adelanta al viernes 7 de noviembre (21 ... horas, DAZN). Será el segundo encuentro de la temporada que dispute en el último día de la semana laboral, toda vez que el partido en casa ante el Sevilla, de la jornada 9 también se disputa en viernes, en este caso el 24 de octubre (21 horas). Así las cosas, el equipo donostiarra y el ilicitano serán los primeros en alcanzar el tercer parón de liguero, el de noviembre, por cuanto el duelo en la cancha del equipo de Eder Sarabia será el quinto y último entre las dos interrupciones ligueras.

Ampliar Horarios de la jornada 12 en LaLiga

La Real retornará del presente parón el domingo 19 con un partido en Vigo que será dramático para los dos, para luego recibir sucesivamente al Sevilla y al Athletic en Anoeta. Entre estos dos partidos ligueros, disputará su primer encuentro de Copa del Rey contra el SD Negreira, de la Preferente de Galicia. La intención de los coruñeses es poder jugar en su campo, el Jesús García Calvo, con capacidad para 2.000 espectadores.

Calendario de la Real Jornada 8 Real Sociedad-Rayo Vallecano , domingo 5/10 (18.30 h.)

Jornada 9 Celta-Real Sociedad , domingo 19/10 (16.15 h.)

Jornada 10 Real Sociedad-Sevilla , viernes 24/10 (21 h.)

Jornada 11 Real Sociedad-Athletic , sábado 01/11 (18.30 h.)

Jornada 12 Elche-Real Sociedad, viernes 07/11 (21 h.)

El Elche perdió (3-1) ante el Alavés en Mendizorrotza en su último encuentro liguero, pero pasa por ser una de las sensaciones del campeonato. Es séptimo con 13 puntos, los mismos que el quinto clasificado, el Atlético de Madrid. Sobre todo se está distinguiendo por la calidad de su juego. En casa, sólo Real Madrid (12) y Villarreal (12) han sacado más puntos que el conjunto de Eder Sarabia (10), que tiene un balance de tres victorias y un empate en cuatro encuentros en el Martínez Valero.

Pase lo que pase en los partidos anteriores, es seguro que la Real llegará a ese encuentro en Elche con urgencias. Con cinco puntos de 24 en la tabla, la reacción ante Celta, Sevilla y Athletic debe ser fulgurante para poder llegar en una tesitura más relajada al duelo ante el Elche.