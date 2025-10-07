Imanol Alguacil también sufre en Arabia

En estos tiempos de penurias deportivas en la Real Sociedad, más de uno se ha acordado de Imanol Alguacil, exitoso técnico txuri-urdin ... hasta el pasado mes de junio, cuyo balance en el banquillo realista fue incontestable: 339 partidos, 158 ganados (47%), 85 empatados y 96 perdidos, con una Copa del Rey y cinco clasificaciones para Europa conseguidas. No obstante, tampoco es oro todo lo que reluce en lo que se refiere al oriotarra. De sus últimos ocho encuentros en la Real sólo ganó ocho -que es la racha actual del equipo con Sergio Francisco- y tres de los últimos 17 y además, sus primeros pasos en el Al-Shabab de Arabia Saudí, club con el que firmó para las dos próximas temporadas el pasado mes de julio, tampoco están siendo muy prósperos.

De momento, el Al-Shabab, un histórico y sexto clasificado en la última liga saudí, la anterior a la llegada de Imanol, ocupa el puesto 12º de 18 con cuatro puntos de los primeros 12, con un balance de goles de tres a favor y seis en contra. Se trata de un club de referencia en el país, pero que no pertenece al denominado PIF, que es el fondo de inversión y ahorro del estado de Arabia Saudí, que integran el Al Ittihad, el Al Ahly, el Al Nassr y el Al Hilal. El nuevo conjunto de Imanol fue goleado en su debut contra el Al Khaleej (1-4) y desde entonces suma un triunfo, un empate y una nueva derrota.

Imanol arrancó su periplo en Arabia Saudí con una perilla rompedora...que luego se afeitó ASC

Además, el equipo de Imanol ha comenzado su andadura en otras dos competiciones. Como no podría ser de otra manera, en la Copa del Rey (King Cup), el cuadro del oriotarra arrancó con victoria, aunque a penaltis, contra el Abha, de la segunda división saudí (2-2 tras el encuentro y la prórroga). El éxito fue celebrado a lo grande, entre otras cosas porque el equipo del extécnico realista sufrió dos expulsiones en la primera parte.

Por su parte, en la llamada Gulf Club Champions League o Champions del Golfo, el Al-Shabab rascó un punto merced a un tanto en el minuto 94 ante el Al Nahda de la Liga de Omán (1-1). Fue la manera de arrancar en una liguilla de cuatro equipos en la que también figuran el Al-Rayyan catarí y el Tadamone Hadramout yemení.

Para el que piense en una posible y temprana vuelta de Imanol a la Real Sociedad, quizá le enfríen dos condicionantes. El primero es que ha pasado demasiado poco tiempo desde su salida, que tampoco fue extraordinaria, y permanecerán parte de los motivos que le impulsaron a no aceptar la oferta de renovación de la Real. El segundo es que, de la misma manera que su salario en Riad es muy elevado, también lo sería la cantidad que debería abonar por rescindir su contrato. Ha firmado hasta 2027.

Ampliar Imanol Alguacil se despide en loor de multitudes tras el encuentro ante el Girona Iñigo Royo

En un reciente reportaje realizado en Riad, Imanol admite que se está adaptando a su lugar de residencia, a su nueva escuadra y a la liga saudí, porque «todo es muy diferente». Admite asimismo «aunque no hemos empezado con buen pie a nivel deportivo, estoy muy contento porque entiendo que esto me va a hacer mejorar».

Desde la llegada de Imanol, el Al-Shabab también ha realizado incorporaciones, como la Real con Sergio. En septiembre llegaron jugadores como Yacine Adli, ex del Milan, Josh Brownhill, inglés del Burnley, y Abdulaziz Alothman, joven ariete saudí cedido por el Al-Qadsiah FC. El técnico guipuzcoano también cuenta con otro joven de 20 años como Unai Hernández, catalán de Badalona procedente de la cantera del Barcelona, que juega de pivote. En todo caso, si hay 'realzales' que ya añoran a Imanol, seguro que Imanol echa de menos a varios de los jugadores que ha tenido estos años en la Real: Oyarzabal, Barrene, Remiro, Zubimendi, Merino, Isak, Silva, Odegaard....