Imanol Alguacil realiza un gesto durante un partido con el Al-Shabab Club de Arabia ASC

Imanol Alguacil también sufre en Arabia

Una victoria en los primeros cuatro partidos y un empate inicial en la Champions del Golfo han complicado sus inicios en el Al-Shabab

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 11:48

En estos tiempos de penurias deportivas en la Real Sociedad, más de uno se ha acordado de Imanol Alguacil, exitoso técnico txuri-urdin ... hasta el pasado mes de junio, cuyo balance en el banquillo realista fue incontestable: 339 partidos, 158 ganados (47%), 85 empatados y 96 perdidos, con una Copa del Rey y cinco clasificaciones para Europa conseguidas. No obstante, tampoco es oro todo lo que reluce en lo que se refiere al oriotarra. De sus últimos ocho encuentros en la Real sólo ganó ocho -que es la racha actual del equipo con Sergio Francisco- y tres de los últimos 17 y además, sus primeros pasos en el Al-Shabab de Arabia Saudí, club con el que firmó para las dos próximas temporadas el pasado mes de julio, tampoco están siendo muy prósperos.

