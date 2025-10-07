Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación» En su mensaje, el técnico oriotarra transmite serenidad, ilusión y también el reto que supone su nueva etapa lejos de casa

El exentrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha compartido un vídeo desde Arabia Saudí en el que muestra cómo es su día a día al frente de su nuevo equipo y cómo vive las horas previas a un partido del Al-Shabab. En su mensaje, el técnico oriotarra transmite serenidad, ilusión y también el reto que supone su nueva etapa lejos de casa.

«Me gusta dar un paseo antes del partido», dice Imanol mientras sale de casa junto a su perro sobre las diez de la mañana. Es su forma de desconectar y de mantener los hábitos que le acompañaron durante años en Zubieta.

El entrenador de Orio explica que ese día comienza una nueva competición, la 'Copa del Golfo', un torneo al que su club otorga gran importancia: «Vamos a ver si comenzamos con buen pie».

Alguacil reconoce que se encuentra aún en un proceso de adaptación, tanto cultural como deportiva. «Es todo muy diferente», admite, aunque se muestra optimista: «Aunque no hemos empezado con buen pie a nivel deportivo, estoy muy contento porque entiendo que esto me va a hacer mejorar».

El vídeo continúa con su llegada al estadio, donde se le ve saludando en inglés al personal del club y atendiendo a los medios locales antes del inicio del encuentro. Ya sobre el banquillo, Imanol vive el partido con la misma intensidad que en Anoeta, gesticulando, animando y haciendo cambios. Su equipo logra empatar en el minuto 94, cerrando el choque con un 1-1 que el técnico celebra con alivio y orgullo.

Al-Shabab, el nuevo reto de Imanol Alguacil

El Al-Shabab ha finalizado la Saudi Pro League en sexta posición, a 23 puntos del campeón Al-Ittihad y no disputará por lo tanto ninguna competición continental la presnete temporada. Aun así, el equipo cuenta con jugadores reconocidos como Yannick Carrasco, Giacomo Bonaventura y el ariete marroquí Abderazak Hamdallah, autor de 21 tantos el curso pasado. Sin embargo, la gran mayoría de sus jugadores son jugadores locales al no pertenecer al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, lo que les dificulta adquirir fichajes de mayor nivel.

El club de Riad no gana un título desde 2015. No obstante, es un histórico del fútbol del país, habiendo ganado campeonatos de liga y alcanzando la final de la Champions Asiática en 1993. Con este trasfondo, la directiva del club saudí ha apostado fuerte por el técnico oriotarra para liderar un proyecto que busca consolidar un equipo competitivo y en crecimiento, con la mirada puesta en recuperar la grandeza que le caracteriza en años recientes.