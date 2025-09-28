Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Odriozola vuelve a jugar con la Real nueve meses después

El lateral donostiarra ha entrado a última hora en el once inicial tras las molestias de Jon Mikel Aramburu en la rodilla izquierda y las lesiones de Rupérez y Elustondo

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:29

Cuando la defensa está cogida con alfileres, cualquier imprevisto trunca los planes. Y es lo que ha sucedido en los prolegómenos del Barcelona-Real Sociedad. ... Sergio Francisco ha alineado a Jon Mikel Aramburu para medirse al cuadro culé a pesar de la carga que lleva el venezolano porque, con Aritz Elustondo y Rupérez lesionados, no tenía una alternativa en la que confiar. Sin embargo, Aramburu ha sentido molestias en la rodilla izquierda a veinte minutos del inicio del encuentro y el técnico irundarra no ha tenido alternativa: Álvaro Odriozola.

