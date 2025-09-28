Odriozola vuelve a jugar con la Real nueve meses después El lateral donostiarra ha entrado a última hora en el once inicial tras las molestias de Jon Mikel Aramburu en la rodilla izquierda y las lesiones de Rupérez y Elustondo

Beñat Arnaiz San Sebastián Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Cuando la defensa está cogida con alfileres, cualquier imprevisto trunca los planes. Y es lo que ha sucedido en los prolegómenos del Barcelona-Real Sociedad. ... Sergio Francisco ha alineado a Jon Mikel Aramburu para medirse al cuadro culé a pesar de la carga que lleva el venezolano porque, con Aritz Elustondo y Rupérez lesionados, no tenía una alternativa en la que confiar. Sin embargo, Aramburu ha sentido molestias en la rodilla izquierda a veinte minutos del inicio del encuentro y el técnico irundarra no ha tenido alternativa: Álvaro Odriozola.

El lateral derecho donostiarra tan solo ha jugado 50 minutos a las órdenes de Sergio Francisco, y fue en pretemporada contra el Pau FC, el primero del verano, el 18 de julio. Desde entonces, no ha dispuesto de minutos y tampoco pudo encontrar una salida del club, por lo que debutará en Montjuic. Odriozola no juega con la Real en un partido oficial desde el 30 de enero, contra el PAOK en la Europa League. Es su última titularidad también.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión