Las obras de la Real siguen en Montjuic

El alivio de tener la primera victoria en la mochila debe suponer el punto de inflexión que club, plantilla y afición desean para cambiar ... la dinámica de juego y puntos que ha tenido hasta ahora la Real Sociedad. Tener al Barcelona delante (18.30 horas, Movistar+ y Movistar LaLiga) no es lo más recomendado para dar ese siguiente paso, pero es lo que le toca afrontar al conjunto txuri-urdin, que de paso también puede romper los malos precedentes que arrastra en las visitas al campo culé: una victoria en 32 años.

Hubiese sido bonito marcar un antes y un después en esa estadística y estrenar el nuevo Camp Nou con victoria, pero la incredulidad e improvisación que rodean al Barcelona pretendían reunir a miles de personas y cientos de trabajadores en una infraestructura que no tiene aún los accesos preparados para ello.

La Real estrenará este curso el estadio olímpico de Montjuic –al que le han instalado el césped esta semana– en una tarde que los locales pretenden que se convierte en mágica por el esperado regreso de Lamine Yamal y por la oportunidad de alcanzar el liderato. El extremo derecho de 18 años podría disponer de sus primeros minutos después de ser segundo en el Balón de Oro y a las puertas del gran partido del miércoles contra el PSG de Luis Enrique en Champions. En ese ambiente festivo –también por las celebraciones de La Mercé en la ciudad Condal– la Real debe seguir en obras para construir sus propios cimientos.

Estadio Olímpico Montjuic Movistar LaLiga Hernández Hernández 18:30h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Hansi Flick Sergio Francisco Probabilidad de victoria Real Sociedad 10% Barcelona 76% Empate 14% Alineaciones probables Barcelona Real Sociedad 4-3-3 25 Szczesny 24 15 23 18 Eric García Christensen Koundé Gerard Martín 21 8 Pedri De Jong 20 Olmo 14 10 Rashford Yamal 9 Lewandowski 10 7 11 Oyarzabal Barrene Guedes 28 23 Marín Brais 4 Gorrotxa 3 2 Aihen Aramburu 16 5 Caleta-Car Zubeldia 1 Remiro 4-3-3 Lamine Yamal Alex Remiro

Sergio Francisco, además del trabajo que tiene por delante para que su Real funcione sobre el verde, tiene otra tarea casi igual que compleja dentro del vestuario. Cuenta con una plantilla con un número de efectivos y de renombre propio de un equipo que juega competición europea, pero los minutos disponibles este curso tan solo se limitan a la Liga –y a la Copa cuando llegue dentro de un mes– y es imposible contentar a todos. Si no que se lo digan a Sucic, con cara larga tras quedarse sin jugar y ni siquiera calentar el miércoles contra el Mallorca; o a Karrikaburu, que con Óskarsson lesionado solo ha disputado 48 minutos –35 en Oviedo y 13 contra el Real Madrid– en cuatro jornadas y en la última vio cómo Sadiq le adelantaba en la rotación.

Los blanquiazules terminan hoy la primera de las solo tres series que tienen en toda la campaña liguera con jornada intersemanal. Cierto es que jugando ante el Betis el viernes pasado y cerrando hoy la semana en Barcelona serán tres los encuentros en diez días, por lo que la carga podría haber sido más exigente. Veremos si el técnico irundarra apuesta por incorporar piernas frescas a su once o aguanta con el equipo que le dio su primer triunfo en Primera División, pero ni Guedes (39), ni Sucic (25), ni Zakharyan (25), ni Sadiq (5) alcanzan los 40 minutos de juego esta pasada semana con dos partidos de por medio.

Pocas opciones de cambio

La única posición de la defensa que está abierta al cambio es la de lateral izquierdo. No hay centrales disponibles que puedan sustituir a Zubeldia y Caleta-Car (Jon Martín va a volver a Zubieta tras lesionarse con la selección y Aritz sigue de baja) y Odriozola no entra en los esquemas para dar respiro a Jon Mikel Aramburu, que tampoco cuenta con el comodín de Elustondo. Sergio Gómez está ofreciendo un buen nivel en el lateral, pero Lamine Yamal entra en la ecuación y quizás Sergio apueste por Aihen, de un perfil más defensivo, para tratar de neutralizarle.

Pablo Marín no fue titular por primera vez esta temporada ante el Mallorca y podría regresar a ocupar su puesto en la alineación en un enfrentamiento como el de esta tarde, que exigirá un esfuerzo físico extraordinario para llegar a todos los repliegues, ayudar al lateral en las ofensivas de Yamal y echar una mano al pivote, presumiblemente Gorrotxategi de nuevo. Brais le ha cogido el ritmo a la competición y tiene más opciones de ser el elegido por delante de Soler, que no disfruta de dos titularidades desde marzo, y por supuesto de Sucic o Zakharyan, pero Sergio Francisco ya sorprendió el día del Real Madrid apostando por Mikel Goti.

Arriba lo que funciona es recomendable no tocarlo y Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal son las claras referencias actuales de las opciones de gol txuri-urdin. En la derecha, sin embargo, podría entrar Gonçalo Guedes por un Take Kubo que ha bajado su nivel y sobre el que Sergio Francisco dijo que su tobillo se encuentra bien.