El motivo por el cual Beñat Turrientes ha jugado menos en las últimas semanas

Beñat Turrientes (Beasain, 2002) está volviendo a ganar protagonismo en la Real Sociedad. El joven centrocampista beasaindarra había desaparecido de las alineaciones titulares en las últimas semanas e, incluso, en muchos partidos no ha llegado ni a jugar. Sin un motivo médico que explicara estas ausencias, la afición ha barruntado en las últimas semanas que Imanol ha optado por Olasagasti y Marín, entre otros, por motivos futbolísticos. Con todo, detrás de la decisión del entrenador oriotarra había un motivo claro que fue desvelado en el programa 'Goazen Reala!' de El Diario Vasco este pasado jueves, en el directo del partido europeo ante el Manchester United.

Tal y como reveló Álvaro Vicente, jefe de la sección de Deportes, en el programa, Turrientes apenas ha contado para el cuerpo técnico txuri-urdin en las últimas semanas «porque estaba castigado». El de Beasain, renovado en noviembre hasta 2030, fue el protagonista de un episodio que no agradó a los técnicos realistas en el partido de Europa League ante la Lazio en Roma (3-1), el pasado 23 de enero. En la segunda parte de este choque «Turrientes estaba calentando en la banda junto a otros jugadores y se marchó al banquillo sin que nadie le dijera que dejase de calentar», se pudo a saber a través del programa 'Goazen Reala'!.

La actitud del futbolista goierritarra fue tomada por Imanol «como un acto de indisciplina» y, por ello, el cuerpo técnico blanquiazul ha optado por dar minutos en estas últimas semanas a otros jugadores en la sala de máquinas realista, como Olasagasti, Marín, Zakharyan...

El '22' realista estaba llamado a ser este año uno de los hombres importantes en el centro del campo txuri-urdin, pero no se ha terminado de asentar en el once titular por diferentes razones. La ausencia del beasaindarra en las alineaciones estaba siendo motivo de muchas conversaciones y debate entre las cuadrillas de aficionados blanquiazules, que no entendían porque estaba sin jugar uno de los miembros de la primera plantilla con más calidad para marcar la diferencia en el centro del campo, más si cabe en un calendario de partidos tan apretado y exigente como el de la Real Sociedad, que a estas alturas sigue viva en Liga, Copa y Europa League.

La información, desvelada en el programa 'Goazen Reala!', ha causado mucho interés y repercusión en las redes sociales.

