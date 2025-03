Y ahora, a llenar el DV Arena en la vuelta del jueves

DV Viernes, 7 de marzo 2025, 07:41 | Actualizado 07:49h. Comenta Compartir

l DV Arena se abrirá de par en par el jueves que viene para seguir en directo el partido de vuelta que se jugará en Old Trafford. El programa Goazen Reala! que lleva adelante este periódico ofrecerá un nuevo especial que permitirá vivir en directo toda la emoción de ese partido, con opiniones de expertos y conexiones con nuestros enviados especiales a Manchester. Habrá música, invitados y más de un centenar de aficionados tendrán la oportunidad de seguir el partido en directo en pantalla grande, igual que se hizo en la Liga de Campeones de la pasada temporada. ¡Queremos bailar el Dale Cavese! Los interesados en acudir a nuestra sede en Miramón, en el paseo Mikeletegi 1, deberán ponerse en contacto con este periódico. Las plazas son limitadas.

En la tarde de ayer los periodistas de esta casa Maite Jiménez, Ángel López y Álvaro Vicente narraron el empate de Anoeta en un programa de cuatro horas de duración con conexiones en directo desde nuestro plató en Miramón con el estadio de Anoeta, desde donde Beñat Barreto e Iris Moreno ofrecieron información puntual antes, durante y después del partido. El programa contó con la opinión de usted, del aficionado de la Real, que quiere estar informado de todo lo que ocurre.

En Goazen Reala! sufrimos ayer con los minutos de presión del Manchester United, cantamos el gol de penalti marcado por la Real y no estuvimos lejos de rematar con Oskarsson el que pudo ser el gol de la victoria. Desvelamos por qué no había jugado Turrientes en los últimos partidos y pusimos sobre la mesa qué motivos le pueden llevar a Imanol a anunciar o no su continuidad en la Real. El programa lo tienen en nuestro cuenta de YouTube.