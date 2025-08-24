Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aún sueño con Marañón

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

Las visitas del Espanyol nunca me han generado buena espina. Prefiero mil veces jugar allí que aquí. Cada vez que viene a Donostia revivo uno ... de esos traumas de la infancia que el paso del tiempo ha contribuido a mitificar. Todos sabemos dónde conquistó la Real la primera Liga, en Gijón, pero no tanto cuál fue la jornada anterior, tan o más importante porque es la que dejaba o no a los de Ormaetxea de mano en el Molinón. Y fue contra el Espanyol en Atocha.

