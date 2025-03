Merino vuelve a Zubieta...de visita: «Secuestradle»

Ha pasado algo más de medio año, pero su ausencia sigue siendo dolorosa para la Real Sociedad. Mikel Merino volvió a Zubieta este martes, ... pero lo hizo de visita, para saludar a los que hasta el pasado mes de agosto fueron sus compañeros de equipo y sus entrenadores. Fichó por el Arsenal por decisión propia, para dar un paso más en su carrera, pero es evidente que ha dejado amigos en Gipuzkoa y que su marcha fue amistosa tras seis temporadas fabulosas como txuri-urdin a título individual y colectivo. Y que se le sigue echando de menos dentro y fuera del campo.

Mikel Merino, sonriente en Zubieta El navarro charla con Labaka e Imanol 1 /

En las imágenes publicadas por la Real se ve a un Merino sonriente tras sus dos partidos -en el primero marcó el gol del empate ante los Países Bajos- y el pase a la Final Four de la Nations League con la selección española y encantado de poder charlar con los que fueron sus 'maestros', Imanol Alguacil y Mikel Labaka. Las reacciones de los 'realzales' al post colgado por la Real no se hicieron esperar: «Secuestradle. Que no se vaya», decía uno de ellos. «Cerrad todas las puertas de Zubieta, que no se vaya ni de coña», rezaba otra.

33 partidos y seis goles con el Arsenal

Mikel Merino disputó 242 encuentros oficiales durante las seis temporadas en las que vistió la camiseta txuri-urdin entre 2018 y 2024. Anotó 27 goles y repartió 30 asistencias en una época como realista que le valió para ir a la selección absoluta y tras la que resolvió fichar por el Arsenal a cambio de 32,5 millones de euros (y uno más adicional a Osasuna) y cinco en variables. Con los 'gunners', el de Pamplona ya ha disputado 33 encuentros, en los que ha anotado seis goles y ha servido dos asistencias. Mikel Arteta lo ha utililizado de delantero centro en los últimos partidos por las lesiones en el club londinense.

En apenas semana y media, los realistas han recibido la visita de dos exjugadores muy queridos y con especial talento en el césped, que superion derrochar con la camiseta realista puesta: la de David Silva en Madrid antes del encuentro ante el Rayo Vallecano y la de Mikel Merino en Zubieta, ambos titulares, por ejemplo, en la final copera del 3 de abril de 2021.