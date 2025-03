Kubo volverá con otros 62 minutos en sus piernas

Ángel López San Sebastián Martes, 25 de marzo 2025, 14:01 Comenta Compartir

Los técnicos de la Real Sociedad esperaban que, con el billete para el Mundial ya en la mano desde la semana pasada, Take Kubo no participara en el encuentro ante Arabia Saudí de este martes, o que por lo menos no fuera titular, pero nada de eso. El extremo txuri-urdin ha vuelto a ser titular y a disputar los primeros 62 minutos de un intenso encuentro en el que los nipones, pese a su nítida superioridad, no han podido superar a la selección saudí, al que el punto tampoco termina de valer, ya que es tercera en la clasificación.

Kubo, abierto a la derecha, ha sido uno de los principales argumentos ofensivos de la selección nipona en Saitama. Desde el primer minuto, Japón ha mordido en la presión para recuperar alto el esférico y también lo ha hecho Take, que incluso ha optado por entrar al tackle en alguna ocasión para poder robar.

El susto lo ha dado el realista al recibir una entrada abajo del defensa de Arabia Saudí Boushal. El atacante de Kawasaki se ha quedado unos segundos tendido sobre el terreno de juego, doliéndose de su tobillo izquierdo, pero al final ha podido reintegrarse al juego e incluso ha podido ejecutar esa misma falta.

En esa primera parte, ha hecho una jugada marca de la casa, con una penetración con gambetas con las dos piernas que no ha podido culminar porque se ha quedado sin campo. En otra jugada de mucho mérito, ha disparado desde fuera del área, desde en torno a 25 metros, y el balón ha salido alto, cerca del larguero.

En el minuto 62, Kubo, con 0-0, que también ha sido el resultado final, ha sido sustituido por Doan, sin estar, de forma aparante, lesionado. Así las cosas, su intención es emprender cuanto antes su viaje de vuelta a Gipuzkoa. Su previsión es ejercitarse con todos el jueves, a no ser de que Imanol decida que debe descansar ese día tras dos partidos con Japón y sus dos viajes de en torno a 16 horas cada uno.

