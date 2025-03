Imanol Alguacil aprovecha el parón para deshojar la margarita

El futuro de Imanol es la gran incógnita que falta por despejar en clave txuri-urdin en este final de temporada. El oriotarra ... concluye contrato el 30 de junio y aún no ha respondido oficialmente a la oferta que le presentó la Real Sociedad el año pasado. Tanto el técnico como Aperribay han situado esta decisión a finales de abril o principios de mayo, aunque lo más probable es que se conozca con anterioridad ya que ninguna de las dos partes quiere que el asunto se dilate demasiado en el tiempo.

El entrenador blanquiazul fue el primero que comentó que contestaría a finales de abril a la oferta del club porque su decisión iba a depender de lo que sintiese entonces y entendía que era lo mejor «para el club, los jugadores y para mí». Aperribay le respaldó posteriormente al admitir en declaraciones a la televisión con motivo del encuentro de Copa del Rey ante el Real Madrid que «es la fecha que hemos hablado para sentarnos. Imanol sabe lo que la Real quiere y nosotros también sabemos lo que él quiere».

La temporada ha sido una locura con 46 partidos oficiales disputados cuando aún restan dos meses para cerrar el curso. Todo ello después de un verano en el que los internacionales absolutos se incorporaron a falta de quince días para el comienzo de Liga, los olímpicos lo hicieron la misma semana en la que arrancaba y Aguerd y Óskarsson llegaron al final del mercado. Así, a la carrera, se inició una campaña frenética en la que la Real es el segundo equipo con más encuentros jugados por detrás del Real Madrid, con 48.

Especialmente intenso ha sido el trayecto desde la víspera de Reyes, desde aquella eliminatoria de Copa ante la Ponferradina, en el que ha disputado 20 partidos en 71 días. En semejante contexto, Imanol ha querido priorizar la competición, con tantos frentes abiertos, que su futuro personal, que ha aparcado hasta ahora. Además, al llegar a octavos de la Europa League y a semifinales de la Copa, ha afrontado partidos lo suficientemente atractivos y exigentes como para no distraerse, casos del doble enfrentamiento contra el United o la ida copera ante el Real Madrid.

El técnico admitió hace un mes que tiene un contrato listo desde agosto pero que esta vez la decisión debía darse a final de temporada

El parón de marzo ha venido bien a la mayor parte de la plantilla para tomar algo de aire y limpiar la cabeza, aunque ha habido nueve internacionales que han debido cumplir con los compromisos con sus selecciones. Imanol ha dado casi cinco días libres a los suyos, que se ejercitaron el pasado jueves por la mañana por última vez y regresan a la actividad hoy a partir de las 11.00 horas en Zubieta. Javi López, por ejemplo, admitió la semana pasada en sala de prensa que los ha aprovechado para ir a Tenerife, de donde es natural, a visitar a los suyos.

Hasta la isla canaria también se ha acercado el propio Imanol a pasar unos días con la familia y desconectar, aunque sacó tiempo para acercarse al Heliodoro Rodríguez a ver al Cádiz de su amigo Gaizka Garitano contra el Tenerife. Unos días de asueto que ha aprovechado para pensar en su futuro y en la decisión acerca de su continuidad o no en la Real.

Cuatro renovaciones anteriores

Echando un vistazo a cuándo se han producido sus renovaciones en los últimos años, éstas se han dado siempre coincidiendo con parones de competición. La última, por ejemplo, ocurrió el 14 de noviembre de 2022 coincidiendo con que la Liga se interrumpió por la disputa del Mundial de Catar. Entonces extendió su contrato, que inicialmente vencía en 2023, por dos años más hasta 2025. La comunicación oficial se produjo nada más jugar contra el Cazalegas en la Copa, inicio de un periodo de mes y medio sin partidos oficiales hasta que se retomó la competición el 21 de diciembre ante el Coria en el torneo del KO. Se hizo así para evitar especulaciones, ya que su vínculo finalizaba en siete meses.

En la rueda de prensa para anunciar aquel acuerdo Aperribay señaló que le dio a escoger al técnico la duración del contrato. «Las conversaciones se iniciaron en agosto y le dijimos que escogiera los años que quisiera». Hay que recordar que apenas un año antes la Real se había proclamado campeón de Copa, que llevaba tres años seguidos yendo a Europa y que en ese momento, en el parón por el Mundial, era tercera en la Liga solo por detrás del Barcelona y el Real Madrid. De hecho, acabó el curso con la clasificación para la Champions.

Una de las claves para su continuidad era que el equipo creciese este curso y ahora le corresponde valorar si ha sido así o no

El primer contrato como técnico del primer equipo tras sustituir a Asier Garitano en el banquillo lo firmó el 26 de diciembre de 2018 y tuvo una duración de año y medio, hasta junio de 2020. En ese tiempo peleó por entrar en Europa en la 18/19 tras coger al equipo cerca del descenso, plaza que acabó en manos del Espanyol, y al siguiente año lo metió en la final de Copa y en la Europa League.

El 3 de enero de 2020, también durante el parón navideño, aunque en otras circunstancias, el club anunció que le prolongaba el contrato por un año más hasta 2021. Después, durante la Junta de Accionistas del 23 de diciembre de 2020 se hizo pública la que fue su tercera renovación, hasta 2023.

«Si quiero firmo ahora mismo»

Imanol siempre ha preferido centrarse en el aspecto deportivo y dejar la negociación propiamente dicha para los periodos sin competición. Sabe que cuenta con el respaldo del club y lo expresó con claridad hace un mes ante los periodistas en el Reale Arena en la previa del partido europeo ante el PAOK de Salónica. «Tengo el contrato preparado para renovar desde agosto. Si quiero, subo ahora a las oficinas y firmo por un año, por dos o por tres».

Sin embargo, también fue sincero y dijo que no quería «seguir de cualquier manera». Entonces ligó su continuidad al crecimiento y a la mejora del equipo, y señaló que «si me encuentro satisfecho con su trayectoria, renovaré. Soy el primero que quiere estar el año que viene aquí pero por el camino que hemos hecho, no quiero seguir agarrado a esta silla porque sí».

Estos días libres le habrán ayudado a hacer esa valoración de la evolución del equipo en una temporada tan condicionada por la acumulación de esfuerzos en la que es difícil hacer análisis con la cabeza fría. Más cuando la Real viene de acusar el cansancio en los dos últimos meses de Liga, en los que ha sufrido seis derrotas en nueve jornadas, solo ha sumado 7 puntos de 27 posibles y se ha visto relegada a la duodécima posición, a cuatro de Europa.

Aperribay ha confirmado públicamente que Imanol sabe lo que la Real quiere al igual que el club conoce los deseos del entrenador

Sin embargo, el concurso en las dos competiciones restantes ha sido positivo, alcanzando las semifinales de Copa por tercera vez en seis años y llevando la eliminatoria de octavos de Europa League viva a Old Trafford. A pesar del 0-1 contra el Real Madrid registrado en Anoeta en la ida, aún queda por disputar la vuelta el próximo martes en el Bernabéu para intentar acceder a la gran final de La Cartuja. Está muy complicado pero nadie arroja la toalla antes de tiempo y mucho menos Imanol.

Hoy regresa la plantilla a los entrenamientos para preparar la recta final de la temporada en la que hay tantas cosas en juego. El técnico no pretende alargar mucho más la incertidumbre sobre su futuro, ya que no es una situación cómoda para él, por lo que en principio todo hace indicar que decidirá antes de esa fecha límite fijada para principios de mayo que se han marcado las dos partes. Después de este parón hay otro en abril por la disputa de la final de Copa y para entonces tiene que estar todo resuelto.