Martin Zubimendi: «Me ha tocado vivir muchas cosas buenas en la Real, sueños cumplidos, no puedo pedir más»

Martin Zubimendi es una de las grandes incógnitas del verano de la Real Sociedad. El donostiarra es objeto de deseo de grandes equipos europeos y ... tendrá que decidir si salir o no de la Real. El pivote ha sido entrevistado para la web del club, y en la conversación hace un repaso a su trayectoria. Martin es citado en Urgull y en el Paseo Nuevo, uno de sus txokos favoritos de la ciudad después de que Olasagasti, objeto de la primera entrevista de este tipo, le quitara Gros y el Txofre.

«Nos vamos acostumbrando a tantas cosas buenas que me van pasando, pero a veces hay que frenar, echar la vista atrás y darte cuenta de todo lo que estás viviendo y has conseguido. Por suerte, me ha tocado vivir muchas cosas buenas con la Real, muchos sueños cumplidos, Europa, Champions, un título, la verdad que no puedo pedir más», ha declarado el realista en un tono que no invita al optimismo con su futuro. Es mejor ver la entrevista y que cada uno interprete el mensaje.

"Imanol se merece la mejor despedida".#MadeInGipuzkoa — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 8, 2025

El que realizará seguro su última temporada en la Real, al menos en esa «primera etapa» de la que habla el oriotarra, será Imanol. «Es una pena la noticia de Imanol. Nos jode a todos, pero seguramente será lo mejor para él y para la Real porque siempre ha dejado claro que piensa en el club», analiza Zubimendi.

«Yo he estado ocho años con él, desde los 17, fue el que me hizo debutar en Segunda B, luego di el salto al primer equipo con él y creo que es un padre futbolístico para mí. Me conoce mejor que nadie. Estamos empeñados de darle la despedida de la mejor manera posible», desvela. Para eso hay que ganar los dos partidos de casa ante Celta y Girona y rascar algún punto en las salidas al Metropolitano o Bernabéu si el equipo quiere terminar en posiciones europeas.

El todavía '4' de la Real recuerda cómo consiguió ese dorsal tras la salida de Illarramendi. «Fue una sorpresa. Recibir el 4, mi número favorito de siempre, de la mano de Illarra, que es un referente para todo medio centro guipuzcoano, y hacerlo en Anoeta... Aplaudido por todos, además, no lo había visto yo antes, así que el doble de agradecido por ello».

Fama de dormilón

La entrevista la realiza el humorista Mikel Bermejo, que quiso regalarle un cojín y un despertador por su fama de dormilón que tiene dentro del vestuario de la Real. «Tengo la fama, pero no es verdad y todo es mentira, aunque me va persiguiendo muchos años y ya es parte de mí. Sí que soy un poco más vespertino porque las mañanas no son para mí, me cuesta levantarme y ya he tenido algún episodio de llegar más tarde de la cuenta y soy el hazmerreír».

Como todo niño guipuzcoano que sueña con jugar en la Real, Zubimendi también tenía jugadores idolatrados. «La época que mas he seguido a la Real sería la que jugó la Champions. La de Carlos Martínez, Markel, Zururuza me gustaba mucho, el propio Illarramendi, Xabi Prieto, Carlos Vela, Griezmann... Markel era mi referencia en el lado defensivo e Illarra en la creatividad y la llegada que tenía», sonríe un Zubimendi que será noticia durante el verano para bien o para mal.